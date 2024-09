Ook de allerkleinste krijgt bij The Sweet Release of Death de aandacht die het verdient

Van het titelloze tweede album van The Sweet Release of Death is 103 niet alleen het kortste, maar ook een van de meest ingetogen liedjes. Op momenten kunnen de nummers op gruizige noiseplaat flink exploderen. Op het nog geen twee minuten durende 103 is er een onderhuidse spanning te voelen die, met alleen halverwege een stilte, tot het einde niet aan kracht inboet. Wat dat betreft is het kortste liedje van het album veels te kort.

Vaak worden de kleintjes over het hoofd gezien, maar gelukkig is dat bij The Sweet Release of Death niet het geval en krijgt 103 alle aandacht die het verdient. Sinds vandaag heeft het nummer gezelschap van een video gekregen waarin kinderen een voor hun leeftijd veels te vreemd ritueel uitoefenen op het dak van een gebouw zo hoog als de kerktoren erachter.

Videos by VICE

Het album van The Sweet Release of Death is uit op Subroutine/ Katzwijm Records.

Speeldata:

29 december – Gebr. De Nobel / Leiden

07 januari – Van Onderen / Paradiso Amsterdam

02 februari – MENT festival / Ljubljana

10/11/12 februari – Grasnapolsky festival / Radio Kootwijk