Ook glitters horen niet thuis in je vagina

Op een website waar je vaginale glittercapsules kan kopen, wordt sinds een paar dagen vermeld dat de capsules uitverkocht zijn – en gynaecologen zijn daar niet blij mee. Het bedrijf Pretty Woman Inc. is het brein achter de zogenaamde Passion Dust Intimacy Capsules, wat eigenlijk pillen gevuld met eetbare glitters zijn. Het is de bedoeling dat een vrouw die glitterpillen een uur voor de seks in haar vagina stopt, en daar lossen de capsules op en worden de naar snoep smakende glitters door je vagina verspreid. Een beetje zoals een badbom dus, maar dan voor daar beneden.

In de vaginale zetpillen zitten eetbare glitters met zetmeel, acacia-poeder, maïszetmeel en stearaat. Dit alles wordt bijeengehouden door een laagje gelatine. Het doel van de glitters is volgens de site om seks ‘leuker en lekkerder’ te maken voor beide partijen. Dit zou zogenaamd moeten gebeuren door middel van glitter met een smaakje dat, volgens de veelgestelde-vragenpagina “zoet als snoep is, maar niet te zoet. Net genoeg om je minnaar het gevoel te geven dat jouw flamoes eruitziet zoals vagina’s bedoeld zijn: zacht, zoet en magisch!”.

Vagina’s horen als vagina’s te smaken, en niet als snoep. Afijn, ik dwaal af.

Het product lijkt gretig aftrek te vinden, aangezien de capsules volgens de website zijn uitverkocht. Er zit dan een stop op de verkoop tot alle bestaande bestellingen zijn verstuurd.

Het instagramaccount dat reclame maakte voor de capsules, bestaat niet meeren VICE Canada schrijft dat het twitteraccount van het bedrijf op privé is gezet. Maar de gynaecoloog Jen Gunter plaatste een screenshot op haar blog, waar ze regelmatig kritiek uit op gevaarlijke vaginatrends – in dat rijtje horen bijvoorbeeld ook wespennesten, verstrakkingsstaafjes en de Yoni-eieren waar Gwyneth Paltrow reclame voor maakt. Op de foto staat dit – door haar zo omgedoopte – ‘eenhoorn-ejaculaat’ met het onderschrift: “Dit mooie pilletje zal je ‘magisch heerlijk’ maken.”

Hier is een andere versie, die op Twitter circuleert:



Gunter legt uit dat de boodschap dat een vagina ‘mooi’ gemaakt moet worden, schadelijk is. Maar het product zelf kan ook daadwerkelijk schade toebrengen. Glitter op basis van zetmeel bestaat uit suiker, en als je “suiker in je vagina stopt geef je bacteriën eigenlijk vrij spel,” schrijft ze. De glitter kan ook zorgen voor irritaties, huidaandoeningen, en het kan goede vaginale bacteriën beschadigen. Daardoor heb je grotere kans op infecties en soa’s. Een gynaecoloog die met The Independent sprak beaamde dat het gebruik van de capsules kan leiden tot infecties, bacteriële vaginose en zelfs tot pijn bij seks door afscheiding en infecties.

Ze voegt nog toe dat dit niet alleen voor vrouwen gevaarlijk is, maar dat ook mannen er last van kunnen krijgen. Natuurlijk zullen sommige mannen het leuk vinden om hun piemel te zien “schitteren alsof het een 24-karaats gouden staaf is”, zoals Pretty Woman Inc. het beschrijft. Maar weet je zeker dat je glitters in je urinebuis wil hebben?

En nu we het er toch over hebben, hieronder een lijstje van andere dingen die je ver bij je vagina vandaan moet houden: