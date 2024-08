Ook in België weet niemand waar Yung Nnelg precies z’n saus vandaan haalt

Je kan jezelf wel blijven afvragen waar Nnelgie nou z’n saus vandaan haalt, maar wij zijn er hier op de redactie inmiddels wel klaar mee. Want zelfs als hij het, begeleid door ontzettend duidelijke beelden, stap voor stap uitlegt, tasten we nog volledig in het duister. Op een gegeven moment zit er maar één ding op: jezelf er gewoon bij neerleggen dat je niet op elke vraag des levens een geschikt antwoord kan vinden.



Toch wil ik dit bericht afsluiten met goed nieuws: niet alleen in Nederland zijn we het spoor bijster, want nu Nnelgie’s Grand Slam Tour ook internationaal gaat, zijn we niet het enige volk zonder sausige kennis. Ook de Belgen hebben geen enkel idee. Kiet Hoang maakte foto’s met een wegwerpcamera, en wist in Antwerpen en Gent perfect vast te leggen hoe team Nnelg ook daar voor complete onwetendheid zorgt.



Kijk maar: