Ook in Londen werd gedemonstreerd door Extinction Rebellion

Er werd gisteren niet alleen in Amsterdam gedemonstreerd door Extinction Rebellion, ook in Londen gingen ze de straat op. Het is de bedoeling dat de demonstratie van Extinction Rebellion in Londen twee weken gaat duren. De klimaatdemonstranten hopen het centrum van Londen volledig stil te leggen. Tot nu toe zijn er volgens cijfers van de Metropolitan Police 135 demonstranten gearresteerd.



De demonstratie zou officieel pas om 10 uur ’s ochtends beginnen, maar om 6 uur ’s ochtends hadden demonstranten zich al op Lambeth Bridge verzameld. Twee uur later waren er al 21 mensen gearresteerd. De demonstranten legden Westminster stil en bezetten Trafalgar Square, Embankment en Whitehall. Op de rotonde van Trafalgar Square zetten de demonstranten een lijkwagen neer, waarna ze zich aan de wielen en het stuur vastketenden. Voor het ministerie van Defensie ketenden andere demonstranten zich vast aan een model van een Trident-raket.

Er zijn politieagenten gefilmd die in een busje inbraken en een chauffeur arresteerden. Ook zijn er beelden van agenten die mensen op Lambeth Bridge tackelen, nadat premier Boris Johnson de autoriteiten had aangespoord om de “volledige kracht van de wet” tegen de demonstranten van Extinction Rebellion te gebruiken. Voorafgaand aan de demonstratie arresteerde de politie verschillende mensen preventief en legden agenten in een huis in Kensington in het zuiden van Londen beslag op spullen die bij de demonstratie gebruikt zouden worden. Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion werden in het weekend negen mensen gearresteerd, en werd er beslag gelegd op tenten en benodigdheden voor mensen met een beperking.

De demonstranten van Extinction Rebellion zijn van plan om de komende veertien dagen nog te blijven demonstreren, totdat er aan hun eisen voldaan is. Bekijk hieronder foto’s van de demonstratie: