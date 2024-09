Ook op Eurosonic is Appelsap één grote broeierige moshpit

Gisteren kwam naar buiten dat Appelsap dit jaar op 12 augustus plaatsvindt. Heugelijk nieuws uiteraard, maar ook bijzonder confronterend dat we nog zeven maanden moeten wachten voordat we in ons meest steezy klederdracht in het Flevopark kunnen rondbanjeren. Voor de mensen die niet zo lang kunnen wachten, gaf het festival gisternacht tijdens Eurosonic een feest in Paradigm, en Bibian Bingen schoot daar foto’s voor ons.

De line-up was volgestouwd met nationale en internationale beloftes zoals Mairo Nawaz, Rejjie Snow en 67. Het publiek vond dat blijkbaar fantastisch want de hele nacht was een grote broeierige moshpit. Nee, echt. De hele tijd. We zijn oprecht onder de indruk van de conditie van de bezoekers die er gisteren bij waren. Het hoogtepunt van de avond was Yung Nnelg die de mensen zo vaak liet springen dat ze waarschijnlijk tijdens zijn set vaker in de lucht waren dan op de grond. Bekijk de fotoserie hieronder.