Oortjespasta met pittige worst en pesto van boerenkool

Porties: 4

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten

voor de pesto:

50 gram boerenkool, alleen de bladeren

110 gram parmezaanse kaas

50 gram geroosterde walnoten

100 ml olijfolie

Videos by VICE

voor de pasta:

450 gram orecchiette

zeezout en versgemalen peper, naar smaak

45 ml olijfolie

1 gele ui, fijngesnipperd

450 gram pittige Italiaanse varkensworst (zoals Salsiccia)

1 gele paprika, zaadlijsten verwijderd en in blokjes gesneden

150 gram boerenkool, alleen de bladeren en in grove stukken gesneden

Bereidingswijze

1. Maak de pesto: doe de boerenkool, walnoten en kaas in een keukenmachine of blender. Giet de olijfolie langzaam bij het mengsel terwijl de machine draait. De pesto is ongeveer 5 dagen houdbaar in de ijskast.



2. Maak nu de pasta: breng een grote pan met flink gezouten water aan de kook. Doe de pasta in de pan en kook het al dente volgens de instructies op de verpakking. Giet de pasta af en zet het aan de kant.



3. Verhit ondertussen de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Doe de ui in de pan en bak glazig in zo’n 3 minuten. Voeg de worst bij de ui en bak 4 minuten mee, terwijl je ‘m in stukjes breekt met een houten pollepel. Gooi de paprika in de pan en bak nog 3 minuten mee. Roer nu de pasta, de boerenkool en de pesto door het mengsel. Bak alles nog zo’n 3 minuten, of tot de boerenkool is geslonken. Serveer meteen.