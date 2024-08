Oost-Europese dumplings voor beginners

Het kan voor een leek best lastig zijn om al die dumplings uit elkaar te houden. Het lijkt al snel op een eenheidsworst van deeg met vulling. Maar elk land heeft een eigen variant die niet te vergelijken is met dumplings uit een ander land. Daarom helpen wij je graag op weg.

Pierogi hebben de vorm van een halve maan en zijn gemaakt van een zacht deeg met daarin een zachte vulling van vlees, fruit of – de meest bekende vulling – aardappelpuree en kaas. Het is dé dumpling uit Polen en is ontstaan in de dertiende eeuw als armeluisvoedsel. Je kunt ze koken, bakken of frituren, maar laat vooral het bestek liggen en gebruik je vingers. Het voelt een beetje alsof je een eetbare stressbal in je hand houdt.

Videos by VICE

RECEPT: Dumplings met zwarte sesamzaad

Deze dumpling wordt nog weleens verward met piroshky, maar er is een manier om ze te onderscheiden: pirosky liggen altijd in een vitrine, pierogi in de vriezer. Een pierogi mag je gerust in zure room dopen, maar als je dat met een pirosky doet, word je naar de hel verbannen.

Voor de piroshky moet je in Rusland zijn. De spelling is lastig, piroshki, pirozhki, pyrizhky en zelfs ‘poopskies’ volgens mijn neefje. De vorm is net zo divers als de vulling. Je kunt bijna alles in de vulling terugvinden: kersen, aardappel of je verloren autosleutels.

Heel wat landen hebben ooit beseft dat het lekker is om dingen in deeg te stoppen. Waar de dumpling ooit precies bedacht is, is moeilijk te zeggen. De Italianen hebben ravioli, in Japan eten ze gyoza en de Amerikanen hebben mozzarella verstopt in de korst van hun pizza’s. Er zijn wel verschillende verhalen dat het ooit begon met jiaozi, een Chinese dumpling.

Terug naar Oost-Europa. Piroshky worden vaak verward met pelmeni, ook een Russische dumpling. Pelmeni bevatten een rauwe vulling, in plaats van een gekookt of gebakken mengsel. Het deeg van de pelmeni is dunner en meestal zit er rauw, gekruid gehakt in. Noem een pelmen een pierog en je kunt een klap in je gezicht verwachten. Beter laat je de naam piroshky gewoon niet vallen als je in de buurt van pelmeni bent

Nu de meest makkelijk te onderscheiden dumpling. Pazcki lijken erg op donuts. Als er iemand uit Polen meeleest: het zijn natuurlijk geen donuts. Ze zijn beter.

Het beslag is zwaar en bevat veel eieren, vet en vaak vodka (ik zei toch dat ze beter zijn). Het deeg wordt gefrituurd en daarna gevuld met jam of room. Het eten van deze deegcreatie kan nogal een uitdaging zijn, net als tompouce.

Dus, nu kun je onderscheid maken tussen al die deegwaren. De volgende keer dat je je een langwerpig broodje ziet met samengeperst vlees en mosterd, wat zie je dan?

Juist! Het is een hotdog. Dank voor je aandacht.