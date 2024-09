Op 22fest hoor je muziek waar Shazam geen raad mee weet

Ben je aanstaande zaterdag in Amsterdam en hoor je opeens exotische liedjes die rechtstreeks door de woestijnwind lijken meegevoerd, dan zou je zomaar heel dicht in de buurt kunnen zijn van 22fest. Voor de derde keer organiseert het team achter 22tracks het festival en dit jaar rijzen twee stages op in Thuishaven. En weet je wat leuk is? THUMP host er daar één van! Geen dure headliners en VIP-gezanik: het draait op 22fest om nieuwe muziek en vette artiesten ontdekken.

Carista x Hellie Berry (15.30 – 17.00)

Voor zwoele house en uitstapjes naar hiphop draait Carista haar beide handen niet om en ook psychedelische jazz passeert regelmatig haar CDJ’s. De Utrechtse dj is regelmatig te horen bij Red Light Radio en behoort tot de LAPA-familie, waarmee ze steevast de donderdagavonden van Claire voorziet van volvette beats. Tijdens haar set wordt ze vergezeld door Hellie Berry, die niet vies is van disco en kletterend dancegedreun. Mocht je je afvragen hoe dat ongeveer klinkt, dan kun je vanavond vanaf vijf uur naar de Mary Go Wild-platenzaak (of hier online meeluisteren) voor een vinyl-only set van Hellie. Met gratis bier.







Max Abysmal (17.00 – 18.30)

Zo ondersteboven leven tussen de levensgevaarlijke vogelspinnen lijkt ons ook vermoeiend, dus we snappen dat Max Abysmal zijn geboorteland Australië een paar jaar geleden heeft ingeruild voor Amsterdam. Oké, qua temperaturen is het niet te vergelijken, maar die warmte hoor je wel terug in zijn platenkeuze. Vorig jaar mocht-ie dat hele coole Dekmantel-podium The Greenhouse openen, en die set kun je hieronder gewoon terugluisteren. Diepe drums, rare stemmetjes, experimentele ambient: we weten niet wat Max en zijn sets precies cool maken, maar ze cool zijn ze.



Luc Mast x Oceanic (18.30 – 20.00)

Weet je nog die ene keer in De School: je was je vrienden kwijt, maar ook zonder hen had je een hele leuke avond daar in die donkere kelder. Luc Mast is een van de personen die verantwoordelijk is voor de programmering aldaar, maar ook voor een goede dj-set kan je bij hem terecht: ingetogen en oppeppend, het liefst tegelijk als dat kan, maar bovenal onvindbaar op Shazam. Onze Zeeuwse vriend Oceanic draaide begin 2016 voor het eerst in De School en heeft inmiddels een repertoire opgebouwd dat van alles is, behalve dertien-in-een-dozijn. Minimale folk, voortkabbelend gebliep, elektronisch gebrom; als je in die richting denkt dan ben je er bijna, maar nog niet helemaal.



Suzanne Kraft (20.00 – 21.30)

Suzanne Kraft kwam een half jaar geleden nog met de zeer lome EP What You Get For Being Young op de proppen, al zal zijn set op dit tijdstip in onze tent een stuk dynamischer zijn. Of hij een flinke portie bijtende acid, diep gedrum of onverstaanbare vocalen over je heen giet is nog maar de vraag – eentje die je lekker aan hem mag stellen zaterdag.









Baba Stiltz (21.30 – 23.00)

Baba Stiltz is kind aan huis bij Studio Barnhus, en als je de zegen van Studio Barnhus hebt, dan is er geen twijfel mogelijk over cratedig-vermogen. De muziek van de Zweed is altijd wat subtiel, fijngevoelig en opbeurend, dus mocht je het tijdens zijn set jammer vinden dat 22fest er alweer bijna op zit, dan vind je dat niet jammer, want je bent ook blij omdat Baba draait.

Nou is die THUMP stage natuurlijk heel leuk, maar elders op het terrein kun je ook nog de Loods opzoeken. Op dat podium vind je vooral rollende bassen, zware beats en eclectische hiphop. Torus sluit de boel daar af met een dubbele dosis trance en verder vind je op dat podium nog artiesten als Rachel Green, Yung Nnelg en Flako.



Koop maar gewoon een kaartje voor 22fest, dan wordt het leuk. Tot zaterdag!