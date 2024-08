Op bezoek bij de Nederlander die de flitsende shirts van topdarters ontwerpt

Als jij je weleens hebt afgevraagd wie die shirts ontwerpt waarmee darters de blits maken tijdens darttoernooien, is Carlo Ursem het antwoord waar je naar zoekt. In het Noord-Hollandse dorp Lutjewinkel ontwerpt hij in zijn werkplaats de shirts van grote darters als Raymond van Barneveld, Peter Wright en Benito van de Pas. Carlo kruipt daar elke dag achter zijn computer om de mooiste en apartste shirts vorm te geven.

Naast topdarters bestellen ook veel recreanten shirts bij zijn shop, Prima Darts. Die recreanten komen met de gekste bestellingen – van prints van spermavlekken tot voetschimmels. Vooral vlak voor het WK darten in december en tijdens de Premier League Darts, die nu bezig is, loopt het storm in Lutjewinkel. VICE Sports ging erheen om Carlo te spreken over zijn ontwerpen, de pasvorm van darters en bijzondere bestellingen.

VICE Sports: Ha Carlo, hoe ben je begonnen met dartshirts ontwerpen?

Carlo Ursem: Bezigheidstherapie. Vijf jaar terug begon ik in een ruimte achter de Primera in Langedijk. Daar ging een videotheek weg dus kon ik een dartwinkeltje beginnen. Als startende dartwinkel had ik niet gelijk de hele dag volk om me heen. Ik had een achtergrond in grafisch vormgeven, dus ik dacht: ik ga voor de gein eens wat dartshirtjes ontwerpen.

Hoe heb je grote legendes als Raymond van Barneveld en Peter Wright binnengehengeld als ontwerper?

Ik had in het begin de mazzel dat de schoonfamilie van Benito van de Pas toevallig in de buurt van mijn dartshop woonde. Benito verveelde zich daar een keer en wilde ergens in de buurt gaan darten. Hij is gaan Googlen, bij mij uitgekomen en heeft daarna de hele dag bij mij staan darten. Toen hebben we gelijk een shirt besproken. Ik zei: “Wat je nu aan hebt, vind ik niet kunnen. Je bent een grote naam, dan moet je wel wat knaps aan hebben.”

Zo mocht ik Benito’s shirt ontwerpen. Ik ben vervolgens een paar keer met hem meegeweest naar de World Matchplay in Blackpool. Daar sprak ik de grote mannen uit de dartwereld. Die vonden het shirt dat ik voor Benito had ontworpen vaak heel gaaf. Zo is het balletje gaan rollen. Binnen no-time had ik veel klanten en heb ik de boel verhuisd naar deze loods van mijn vader en broer in Lutjewinkel. Mijn broer helpt me nu een handje als ik het nodig heb.

Is de stof van dartshirts altijd dezelfde?

Zeker. We gebruiken de stof van wielrenshirts, waar we de binnenlaag uit hebben gehaald. Het is een fijne, dunne stof, je voelt het bijna niet als je het aan hebt. Het houdt je eigen warmte vast als het koud is op het podium, maar het plakt niet aan je lijf vast als je zweet.

Moet een dartshirt nou altijd zo’n kraagje hebben?

Ja, dat is het kledingvoorschrift: darters dragen een pantalon met een shirt met een kraag. Het shirt mag wel lange mouwen hebben, maar dat gooit niet lekker, dus dat doet niemand.

Met wat voor verzoeken komen darters zelf bij jou?

Ik hoor heel veel: “Als ik er maar niet te dik in word, ik heb een buik, dus het moet wel een ontwerp zijn dat mijn buik niet accentueert.” Strepen in de breedte doen we dus niet meer, want het maakt niet uit hoe dik je bent, dan heb je meteen een buik. We doen strepen in de lengte, en dan schuin gedraaid. Want als je als darter voor het dartbord staat, sta je eigenlijk altijd schuin gedraaid. Die vorm wil je benadrukken.

Wat is het verhaal achter dit blauwe shirt met de ogen van Raymond van Barneveld in oranje erop?

Raymond werd vijftig en moest een speciaal shirt hebben. Hij gaf zelf aan dat hij het liefst in een blauw shirt gooide met donkere kleuren. Maarja, ik had al zoveel voor hem gedaan met blauw en donkere kleuren. Deze moest er wel uitklappen, dus ik moest wat gaan bedenken. Zo kwamen we op het universum en de sterren. En de tijger mocht niet ontbreken, omdat Raymond opkomt met The Eye of the Tiger. De datum van zijn verjaardag staat achterop, net als het gezicht van zijn kleinzoon en alle prijzen die Raymond heeft gewonnen.

Klopt het dat Lex Immers hier ook zijn dartshirts heeft laten maken?

Dat klopt! Hij is hier gekomen via Raymond van Barneveld, dat zijn weer maten van elkaar uit Den Haag. Ik kreeg een aanvraag binnen van Immers maar wist niet wie hij was, want ik weet alleen van darten. Hij wilde een zwart-wit shirt. Ik had er strepen in gezet, maar hij zei dat hij dat liever niet had, omdat dat precies op het uitshirt van ADO Den Haag leek. Toen viel het kwartje pas bij mij. Ik had geen idee dat hij een voetballer was.

Wat voor shirt is het uiteindelijk geworden voor Immers?

Een zwart-wit shirt met vallende sneeuwvlokken. Halverwege worden de witte sneeuwvlokken zwart en de ondergrond weer wit, omdat ze hem als darter The White Storm noemen.

Wat is de gekste bijnaam die je langs hebt zien komen?

Schimpie. Dat was gebaseerd op die voetschimmelcrème. Dat hele shirt was één grote voetschimmel. Ik wilde ook niet weten hoe die jongen aan die bijnaam kwam.

Carlo met het shirt dat hij ontwierp voor Benito van de Pas.

Kan je met een gek ontwerp mentaal een tikje uitdelen tijdens het darten?

Zeker. Je kan kiezen om een hele felle kleur achterop je shirt te doen. Dat zie je zelf niet, maar degene die achter jou staat te wachten wel. Ik heb dat zelf weleens gedaan. Mijn gooiarm was zwart, zo rustig mogelijk, maar ik had mijn eigen logo fel fluorescerend op mijn rug laten printen, om mijn tegenstander af te leiden. Ik heb ook een keer een bestelling gehad van iemand die in zijn kraag liet zetten: “Sta je voor of sta je achter?” Dan deed hij altijd zijn kraag omhoog als hij moest gooien. Vind ik leuk.

Hoe goed ben je zelf als darter?

Nu is het drama, maar ik was wel heel goed. Ik heb meerdere bekers gewonnen, een tijdje echt heel leuk met de Nederlandse ranking meegedaan en geprobeerd door te breken. Maar op een gegeven moment kreeg ik een relatie en zij had al drie kinderen, dus mijn vrije tijd ging achteruit.

Wat was jouw bijnaam als darter?

Shrek. Groot, lelijk en ik stink als een ork. Ik heb meerdere namen gehad. Ik heette eerst E.T., omdat ik rare lange vingers heb en met hele lange pijlen gooi.

Je maakt ook shirts voor vrouwelijke darters. Is dat anders werken?

Wij maken als enige getailleerde dartshirts voor vrouwen. Eerst kon je in het darten alleen die vierkante zakken bestellen, de standaard dartersbouw, zeg maar. Voor dames kon je dan alleen een S of XS bestellen, maar dan is de vorm nog steeds rechttoe rechtaan. Terwijl het shirt van een vrouw bijvoorbeeld wat smaller moet zijn, maar wel de lengte moet hebben. Want als een vrouw een pijl voorover laat vallen, moet je niet haar naad kunnen zien, vind ik.

Komen al die darters ook hier langs om zich op te laten meten?

Ja, bij de echte professionele spelers wil ik wel dat ze hier langskomen, omdat het echt passend werk is. Dan moet ik de lengte en breedte meten. Maar naar Raymond van Barneveld ben ik bijvoorbeeld zelf geweest. Dan kan hij lekker trainen en kom ik met de passers.

Heb je een gat in de markt gevonden met jouw shirts?

Nou, nee, want de shirts bestonden altijd al. Je had bijvoorbeeld Custom Dartshirts in Engeland, dat de shirts van Phil Taylor altijd al maakte. Alleen met ontwerpen springen wij eruit, omdat ik een grafische achtergrond heb en alles kan doen. De klant is koning. Komt die met: “Ik wil blauw met sterretjes en een paar strepen eroverheen.” Dan moet je dat door elkaar heen gooien en er wat tofs mee doen. Zo onderscheid ik me.

Met welke shirts heb je je bijvoorbeeld onderscheiden?

Bijvoorbeeld het shirt van Benito van de Pas. Onderling hebben ze bij de PDC wedstrijden van wie het mooiste shirt heeft. Zijn shirt met het kleurverschil en schuine banen erin is al vier jaar achter elkaar tot mooiste van de PDC verkozen. Daar ben ik echt trots op. Het zit in de ronding en de toepassing van kleuren. Dat vinden ze helemaal geweldig.

Je hebt ook shirts voor Peter Wright gemaakt. Hij is van de felle kleuren. Wat maak je allemaal voor hem?

Die mag op tv-toernooien niet in onze shirts gooien, want daar heeft hij een contract voor met een merk. Maar de vloertoernooien gooit hij wel in onze shirts. Daar zit zoveel kleur in dat het bijna op een epileptische aanval lijkt. We zijn voor hem ook bezig met een testmodel, die is felroze met felgroen en er zit een slangenprint in. Hij heeft eens tegen mij gezegd: “Als ik meerdere shirts mee heb naar een vloertoernooi, trek ik altijd die van jou aan.” Er staan ook filmpjes op YouTube dat hij een negendarter gooit in ons shirt. Dat is kicken. We maken hier ook dartborden en Peter heeft een heel bijzonder dartbord bij ons besteld.

O, wat voor bord was dat?

Een bord met verlichtingssystemen eromheen. Hij zei: “Ik wil het zo druk mogelijk hebben als ik train, zodat ik het op het podium rustiger heb.” Dus het is echt een circus, met flikkerende led-verlichting erachter die ronddraait en de hele muur verlicht. Om het bord heeft hij ook een hele drukke print met glitters, streepjes, sterretjes en zijn eigen gezicht staat er vier keer op. Echt bizar.

Hier hangt ook een dartbord met twee nogal blote vrouwen erop. Wat is het verhaal daarachter?

Dat was de eerste test met een bedrukking rondom het bord. Die twee meiden komen gewoon van een plaatje van internet af. Die moesten erop in verband met de kleuren. De huidskleuren moesten er goed uit komen, donkere en lichte tinten. En we zochten een felroze stukje, die had ze bij dat bh-bandje. Dat is eigenlijk het ergste bord dat we hebben gemaakt. Die ga je nooit thuis ophangen. Alhoewel ik er een keer eentje heb gemaakt met playmates overal. Dat was voor een klant uit Den Helder.

Ik zie hier ook een soort nieuw dartbord met verlichting. Wat is dit?

Dit is een surrounding met licht die we zelf gemaakt en ontworpen hebben, we noemen hem de Helios. We hebben er modelrecht op gekregen en patentrecht, alles zit erop en eraan. Dit is het prototype en hij wordt helemaal in het zwart. Dit is wel ons paradepaardje. We hopen dat die op heel veel plekken gaat hangen.

Het verlichte dartbord, de Helios, waar Carlo een patent op heeft.

Waarom is Michael van Gerwen nog geen klant van je?

We kennen elkaar wel, maar het is niet zo dat we de deur bij elkaar platlopen. Hij heeft net als Vincent van der Voort een contract met XQ Darts, dat is hun hoofdsponsor. Daar halen ze al hun shirts vandaan, in een grote massaproductie met duizenden uit China. Daarom heeft hij hier nog geen shirts besteld.

Is het wel je doel om zo groot te worden?

Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik vind het leuk om de PDC-spelers te hebben, maar ik moet het vooral hebben van de amateurteams en de recreanten. Dat vind ik het leukst. De dartteams en recreanten komen met de gekste dingen. We hadden bijvoorbeeld een griet die een getailleerd shirt wilde in het zwart met witte vlekken erop. Dat moesten spetters zijn vanaf het kruis schuin omhoog. Ik dacht: dat kan je toch niet maken? Maar dat vond ze helemaal te gek.

Is dat gelukt?

Ja, dat is gelukt. Ze was nog tevreden ook.

Op welk shirt ben je het meest trots?

Toch wel het ontwerp van die van Benito van de Pas, samen met de eerste van Raymond van Barneveld. Hij is toch wel de dartlegende en als je daarvoor aan de slag mag is dat gewoon kicken. Toen wij die voor hem gemaakt hadden en hij een wedstrijd op tv moest gooien, zat ik voor de buis alleen maar te kijken van: als hij hem maar aan heb. En toen ging Eye of the Tiger aan en stond hij daar in mijn shirt te wachten voor zijn opkomst. Nou, kippenvel over mijn hele sodemieter.

