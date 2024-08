Op bezoek bij een Rotterdamse cryptomiljonair

Livaneli (23) zag zijn banksaldo in korte tijd veranderen van honderd euro naar een miljoen. Dat deed hij door slim te handelen in cryptocurrency. In de eerste aflevering van de nieuwe videoserie Nieuw Geld zien we hoe Yildiran zijn geld verdient terwijl hij nog steeds in een klein kamertje woont, en hoe hij Chinees leert, zodat hij in de toekomst ook zaken kan doen in China.

VICE Money presenteert ‘Nieuw Geld’, een videoserie, mede mogelijk gemaakt door ING, over de innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig hun boterham verdienen.

