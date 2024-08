Op bezoek bij een succesvol Nederlands gamemodel

De Limburgse Stefanie Joosten (30) had al een obsessie met Japan sinds ze als kind veel Japanse games speelde. Ze vertrok uiteindelijk naar het land om er te studeren en kwam ook als model terecht bij een talentenbureau.

Ze deed onder andere auditie voor de game Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, en werd aangenomen om model te staan voor het personage Quiet. Daardoor werd ze plotsklaps internationaal bekend in de gamewereld. Met de opbrengsten kon ze zich drie jaar een lekker leventje in Tokio veroorloven.

Wij gingen bij haar langs om te praten over haar werk, hoe het sinds haar succes met haar gaat en wat ze in de toekomst gaat doen.

