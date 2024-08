Wim woont in het Brabantse Zevenbergen en is latex-fetisjist. Dat houdt niet in dat hij zich ‘s nachts in sm-pakken van leer hult – Wim draagt het liefst de hele dag door pakken van rubber. Stijlvolle smokings van rubber, jeans van rubber, tuinbroeken van rubber en teensokken van rubber.

We gingen langs om Wims enorme collectie aan prachtpakken te aanschouwen.