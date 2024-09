Op bezoek in de Obermansion

Chris, Sjoerd en Job Oberman; dat klinkt niet alleen als drie broers, dat zijn het ook. Ze zijn respectievelijk 31, 29 en 25 jaar oud, en ze maken alle drie muziek. Chris maakt hardstyle, en staat als Jack of Sound op grote festivals als Defqon en Dominator. Sjoerd runt een succesvol label, Nous’klaer Audio, en draait als Oberman op plekken als Dekmantel Selectors en PIP. Job zat eerst bij Malawi en draait nu als Oceanic regelmatig in De School en BAR. Ze wonen samen in een groot huis in Rotterdam, dat ze de Obermansion noemen. Zoals je misschien wel zou verwachten, staat dat huis volgestouwd met muziekapparatuur en een verzameling platen waar je ‘u’ tegen zegt. Ik ging langs bij de Obermannen om te kletsen over muziek, festivals en wijn proeven.

VICE: Hoelang zijn jullie al broers?

Chris: Even denken…

Job: Ons hele leven.

Videos by VICE

En jullie komen uit Goes…

Chris: Sjoerd en ik zijn geboren in Rotterdam, maar ik heb wel mijn hele middelbareschooltijd in Goes gewoond.

Job: Ik ben in Blaricum geboren. Toen ik drie was zijn we naar Goes verhuisd.

Zaten jullie op dezelfde school?

Sjoerd: Ja.

Waren jullie een beetje braaf?

Sjoerd: Jawel. Chris had soms weleens streken. Er zat een berichtensysteem op alle computers. Niemand wist dat, maar je kon berichten sturen naar alle computers op school. Toen ging Chris allemaal berichten sturen, maar er werden op dat moment net tentamens gemaakt op de computer.

Job: Toen kreeg iedereen op z’n scherm iets van: “Hé, stelletje apenkoppen, hoe gaat-ie?”

Zijn jullie in die tijd ook begonnen met muziek maken?

Chris: Ja, ik wel.

Job: Ik speelde drums in een bandje.

Chris: En gitaar.

Job: Nee, jij hebt gitaar gespeeld.

Chris: O ja.

Job: Ik begon toen ook met draaien. Gewoon op m’n laptop op huisfeestjes.

Sjoerd: Ik maak eigenlijk pas een half jaar muziek, maar ik kreeg acht jaar geleden Chris’ draaitafels, omdat er geen vinyl meer werd geperst in de hardstyle. Toen ben ik platen gaan kopen, en dan ga je vanzelf een keertje ergens draaien. Zo is dat een beetje gegroeid.

En jij, Chris?

Chris: Ik begon met muziek maken toen ik twaalf of dertien was. Achter de computer, met loopjes en samples. Toen ik achttien was, ging ik voor het eerst naar een hardstyle-feest. Ik was meteen verkocht. Dat feest heette Exclusive Pavo. Pavo was een dj, en daar draaide heel die avond om. Voor het eerst een pilletje gedaan, die nacht. Mijn leven was nooit meer hetzelfde.



Chris Oberman



Als je aan Zeeland denkt, denk je niet meteen aan elektronische muziek. Waren er wel feestjes om naartoe te gaan?

Job: Nee.

Chris: Nou…

Job: O ja, je had één keer per jaar Beats op je Fiets.

Chris: Drum-‘n-bass.

Job: Van onze oude leraar Engels, dj Eye-D. Daar hebben we alle drie Engels van gehad op de middelbare school.

Hoe komt het eigenlijk dat jullie alle drie zo muzikaal zijn? Zit dat in de familie?

Chris: Nou, eigenlijk niet.

Job: Er stond bijna nooit muziek op bij ons thuis. Maar onze moeder speelt nu wel sinds twee jaar viool.

Komen jullie sindsdien minder vaak thuis?

Chris: Nou, het gaat steeds beter, dus we kunnen weer af en toe.

Wat vinden jullie ouders van jullie muziek?

Chris: Ja, wel leuk. Ze hebben ons altijd wel gesteund en ze komen weleens kijken bij een optreden. Op Defqon, bijvoorbeeld.

Job: Ze komen veel vaker bij jou kijken.

Chris: Ja, misschien wel, haha. Het duurde heel lang voordat ze een keer naar Trouw kwamen.

Wat vonden ze van Defqon?

Chris: Geweldig. Iedereen wilde met ze op de foto omdat ze de oudsten waren op het festival.

“Als je het zou rekenen als werkuren, zouden we wel lange dagen maken. Ik denk wel tachtig uur in de week.”

Gaan jullie weleens bij elkaars optredens kijken?

Chris: Jawel. Ik ben een paar keer in De School geweest. Als Job draait, vind ik het altijd leuk, dan sta ik vooraan. Ik had laatst nog iemand op m’n schouders.

Job: Ik was naar Defqon. Sjoerd en ik hadden daar ook nog gedraaid, bij de chillout-stage.

Chris: Ja, dat had ik voor ze geregeld.

Job en Sjoerd, wat kan jullie publiek leren van het hardstyle-publiek?

Sjoerd: Het publiek bij hardstyle gaat er echt voor. Ze zijn niet zo afwachtend.

Job: Op festivals is het wel echt een groot verschil. Op Defqon staan mensen om kwart voor elf ’s ochtends voor de hekken. Als het open gaat, rennen ze gelijk naar de stage.

Job Oberman

Hebben jullie weleens met z’n drieën ergens gedraaid?

Job: Sjoerd en ik draaien sowieso vaak samen, maar we hebben één keer met z’n drieën op een feest gedraaid, in de Tolhuistuin.

Jullie doen wel meer dingen samen, toch? Ik hoorde iets over een wijncursus…

Job: Jeetje.

Chris: Ja, met onze vader. Vijf avonden was dat, in een wijnkelder. Mijn conclusie was dat ik witte wijn lekkerder vind dan rooie. Maar ja, daar had ik ook wel op een goedkopere manier achter kunnen komen.

Sjoerd: Mijn vriendin is Frans, ze komt uit Bordeaux. Ze is best wel kieskeurig als het gaat om wijn. Dankzij haar vind ik wijn uit de buurt van Bordeaux wel lekker.

Gaat wijn een beetje samen met hardstyle?

Chris: Nou, doe maar een wodka-redbull. Ze hebben nooit lekkere wijn op feesten.

Job: Ik heb wel altijd wijn op m’n rider staan. Er is een hele hype rond natuurwijn en bij De School hebben ze een hele lekkere.

Chris: Ik heb appelsap en Dr Pepper op mijn rider. Ik rij altijd zelf, dus ik drink misschien één biertje.

Geven jullie elkaar weleens tips over elkaars muziek?

Job: Ja, heel vaak. Chris geeft me altijd tips over afmixen, want daar is hij heel goed in. Sjoerd is weer heel goed in dingen regelen en organiseren, en hij overziet het hele proces. En soms geef ik Chris tips over melodieën.

Chris: “Job, kom eens effe, is dit vals?”

Denk je dat je je succes ook deels te danken hebt aan je broers? Dat je zonder hen niet zou zijn waar je nu bent?

Job: Jazeker. Als Sjoerd mijn platen niet zou uitbrengen, zou het me veel moeite kosten om dat ergens anders te doen. Ik wil een persoonlijke band met iemand hebben voordat diegene mijn muziek uit mag brengen.

Sjoerd Oberman

Zijn jullie ook weleens niet met muziek bezig?

Chris: Nou, dat gaat wel de hele dag door.

Job: We zijn of muziek aan het maken of aan het draaien.

Chris: Als je het zou rekenen als werkuren, zouden we wel lange dagen maken. Ik denk wel tachtig uur in de week. Ik begin om elf uur, en dan tot een uur of één ’s nachts.

Job: Sjoerd en ik werken nog twee of drie dagen per week bij platenzaak Clone. Dan ben ik niet met muziek bezig, maar met dozen sjouwen. Al vind ik dan vaak wel weer vette platen om te draaien.

Mochten jullie bij Clone werken omdat Serge, de eigenaar, ook een Zeeuw is?

Sjoerd: Dat weet ik niet, maar ik had wel Zeeuwse bolussen meegenomen naar het sollicitatiegesprek.

Dat snap ik wel. Bedankt, jongens! Een fijn festivalseizoen gewenst.

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com.