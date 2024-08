Ik ging op date met Luie Louis

Wij geven 5 x 2 combitickets weg voor de volle drie dagen van Couleur Café! Maak kans via deze link.

Net op het moment dat ik een bowlingbaan reserveer krijg ik een bericht van Luie Louis: “Ah euh Hinda, kan jij betalen? Ik ben redelijk broke.” Ik antwoord: “No prob, ik heb jou tenslotte op date gevraagd.” Iets later arriveert hij in ongetwijfeld de meest geschikte bowling om met een muzikant af te spreken: de ‘Bowling Stones’ in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Luie Louis is een rapper uit Antwerpen en één van de doggo’s bij rapcollectief Roedel. Hij is trouwens helemaal niet zo lui, want door z’n drukke agenda bleek het best moeilijk om hem te pakken te krijgen voor een date. Op 29 juni staat hij op Couleur Café met Niveau4 XXL, maar eerst mocht hij met mij op date: een topstart voor het festivalseizoen, da’s duidelijk.

VICE: Hoi Louis, ga jij vaak bowlen?

Luie Louis: Hahaha, af en toe. Ik ben hier al wel eerder geweest. Mijn schoenen zijn hier eens gestolen, en dan heb ik zelf maar een paar bowlingschoenen geript, die draag ik trouwens in de clip van Louwillie.

Hoe gaat dat bij jou en meisjes?

Dat gaat niet! Ik weet niet hoe ik toenadering moet zoeken. Het moet vanzelf komen of toevallig. Of ik moet gefixt worden. Ik heb ooit een griet op date gevraagd via Instagram. Ze stuurde dat ze nog iets ging laten weten, maar ik heb haar nooit meer gehoord. Dat doe ik dus niet meer. Op Tinder had ik eens iemand per ongeluk gesuperliked en dat werd een heel weird gesprek, dus daar zit ik ook niet meer op.

Ben ik jouw type?

Ik weet het niet… ja, denk ik. Je hebt bruine ogen, da’s sowieso een must. Ik heb niet echt een type, ik val gewoon niet op blond. Of jawel, in de kleuterklas had ik eens een blond vriendinnetje.

Je solocarrière gaat lekker de laatste tijd, maar being broke is nog steeds de harde realiteit?

Mensen die ik ken van vroeger denken dat ik tegenwoordig een pak geld binnenrijf! Dat is niet zo: ik werk nog steeds om te overleven, maar muziek is mijn carrière. Ik heb eigenlijk een dubbelleven.

Ben je hard bezig met je imago en credible zijn?

Nee, ik ben gewoon mezelf. Ik ga mij niet in bochten wringen voor mensen. Vroeger was het ook niet mijn intentie om groot te worden. Ondertussen wil ik dat wél: goeie muziek maken en daar mijn kost mee verdienen. Maar dan zonder mijn ziel te moeten verkopen. Mijn muziek is gewoon een uitlaatklep voor zowel de goeie als de slechte dingen in mijn leven.

Waarom rap je eigenlijk in het Nederlands?

Ik heb een probleem met mensen die in het Engels rappen maar Nederlands klinken. Soms maak ik songs in het Engels, maar dan klink ik echt als een redneck.

Over streetcred gesproken: je hebt onlangs in de gevangenis van Beveren opgetreden. Hoe was dat?

Dat was best intens. Bij de ingang moesten we al onze spullen afgeven, en daarna liepen we door tot we in een soort van middenkoker kwamen. Dan werden we naar een ingerichte kamer gebracht, met feestlichtjes en een dj tafel. Er was een gevangene die een hele bundel had gemaakt met dingen over ons en Belgische rap. Het zotte was dat hij niet eens naar ons optreden mocht komen, maar in z’n cel moeten blijven.

Uiteindelijk moesten we optreden voor zestig brede mannen. Ik heb best wat songs die behoorlijk emotioneel zijn, maar ik merkte al snel dat die shit hen niet interesseerde. Dat was weird. Na twee nummers heb ik dus een beat opgezet en gevraagd wie er wilde rappen. Toen werden de gevangenen echt helemaal lijp. Al die mannen gingen volledig apeshit!

Toen ik daarna thuiskwam, had ik direct een vriendschapsverzoek van een gevangene. Hij had al naar een vriend gebeld om te zeggen dat die mij moest toevoegen.

Binnenkort speel je voor de eerste keer op Couleur Café met Niveau4 XXL. Kijk je ernaar uit?

Ik heb heel veel zin om met die bands te spelen, en voor zoveel volk! Deze week hebben we repetitie. Ik vind het een eer dat ik aan Niveau4 mag meedoen. We hebben met z’n allen al een live sessie gedaan, dat was onze eerste kennismaking. En de meisjes van Juicy ken ik een beetje omdat ik hun voorprogramma deed in de Arenberg.

Op Niveau4 XXL komen de Brusselse en Antwerpse scene bij elkaar. Hoe ver staat de Antwerpse hiphopscene eigenlijk?

Goh, een scene is er hier niet echt. Er zijn wel een paar eilanden, zoals wij met Roedel [met o.a. Rikky Rozay en Mitxelena]. Iedereen kent elkaar, maar het is niet dat er samen gehangen wordt ofzo. Ik denk dat mensen vooral druk bezig zijn met zijn hun eigen shit te fixen. Als meer mensen zouden hangen op straat en meer samen zouden chillen, zou dat al veel doen. Dus aan alle rappers out there: let’s hang.

Overweeg je soms om naar Brussel te verhuizen, zoals bijvoorbeeld Dvtch Norris?

Ja, omdat ik voel dat er in Antwerpen een soort plafond is. Je bent hier sneller uitgekeken op alle plekken en qua events is er niet zoveel dat mij aanspreekt. In Brussel is er meer samenhorigheid. Langs de andere kant heb ik altijd het gevoel van “Make Antwerp Great Again”. Ik wil mijn trots behouden over Antwerpen, en da’s zeker geen diss naar anderen die wel in Brussel zijn gaan wonen.

Als ik hier op café ga, is het moeilijker om mensen te vinden die interessant zijn. In Brussel vind ik sneller gelijkgestemden. Veel mensen koeken hier gewoon op den techo; Antwerpen is een techno en house koekstad.

Beter een goeie buur dan een verre vriend…

Exactly!

Terug naar de muziek: speel je zelf muziekinstrumenten?

Ik heb vroeger een paar jaar piano gespeeld en ik heb ook notenleer gedaan.

Komt er dan ooit een ‘Luie Louis goes Elton John’ EP uit?

Misschien wel! Mijn volgende album wil ik volledig zelf maken, zonder features. Veel van mijn beats maak ik nu al zelf. Maar ik wil dus ook zelf de arrangementen maken en zelf producen, mixen en masteren. En gitaar leren spelen.

Alles zelf doen… Toevallig geïnspireerd door Tyler the Creator?

Ook ja. Tyler zijn laatste album is ziek! Ik ben ook fan van ‘Untitled’ van Kendrick Lamar, da’s muzikaal echt hard. Ik was sowieso al van plan om minder features te doen. Dat maakt mij zo afhankelijk van anderen. Ik ben soms onderweg met dertien mensen, dat brengt niet op.

Is het gemakkelijker om alleen muziek te maken?

Alleen wordt het juist moeilijker. Ik denk dan dieper na over mijn gevoelens en de muziek. Als ik samenzit met iemand wordt het sneller iets om te lachen. Nu wil ik iets maken waarin mensen mij herkennen, iets dat honderd procent mijn stijl is.

Voor welke artiesten zou je een uitzondering maken, en toch nog een feature opnemen?

Als ik echt loco mag kiezen, dan zou ik met Jorja Smith willen samenwerken. En Tyler of course. En ik zou sowieso ook een dikke clubbanger maken met Murda Turk.

Een tijdje geleden stond er een ietwat mysterieus bericht op de Instagram van Roedel. Iets van een einde en een comeback? Is dat een subtiele hint naar een nieuw album?

Ahaaa! Binnen een maand gaan wij op Roedelkamp op een top secret locatie. Niemand is uitgenodigd, alleen vriendinnetjes mogen af en toe langskomen.

Ben jij de big momma van Roedel?

Nee, da’s eerder Tomas, mijn manager en de oprichter van Flatgebouw, het label waarbij ik zit. Hij zorgt echt voor ons. Toen we net met Roedel begonnen, gingen we elke week scheef in Meatpack. Maar je kan niet de hele tijd lijp blijven gaan. Dat fuckt met je gezondheid en mentale toestand. Nu zijn we echt dedicated.

Waarom noem jij jezelf eigenlijk Luie Louis?

Louis is mijn naam, en die Luie ervoor bekt gewoon goed, en het is een motivatie om drie keer harder te werken dan de rest. Een soort verrassingseffect voor de rest van de wereld.

Wat vond je van onze date?

Tof en gezellig. Allez, ik hou eigenlijk meer van vrouwen die goed kunnen bowlen, dus dat sloeg wel tegen. [Louis won met 96-38.]

Ik dacht dat mannen het juist leuk vonden om te winnen?

Ja, ikke niet, I need a winner.

Sorry dat ik je liet winnen. Tot op Couleur Café!