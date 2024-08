Op de aandelenmarkt houden ze nu vooral de ‘angstindex’ in de gaten

Dit artikel verscheen eerder op VICE News US .

De duikvlucht van de aandelenmarkt mag dan wel enigszins tot een eind zijn gekomen, de ‘angstindex’ — de graadmeter die Wall Street gebruikt om de volatiliteit op de markt te meten — staat nog steeds erg hoog.

Maandag daalden de aandelenmarkten met het grootste aantal punten op een dag in tijden. De Dow Jones zakte met een recordaantal van 1.175 punten. Toen de Amerikaanse aandelenmarkten dinsdag weer openden, zakte de Dow nog eens met 500 punten, om zich vervolgens weer te herstellen in de buurt van het niveau van maandag — althans, op het moment van schrijven. Maar ook al lijkt de vrije val daarmee gestopt, handelaren zijn nog steeds erg bang, aldus de volatiliteitsindex die door de in Chicago gevestigde beurs CBOE wordt opgesteld.

Deze index staat ook wel bekend als de ‘angstindex’ en werd begin jaren negentig voor het eerst samengesteld. Hij was bedoeld om bij te houden hoe nerveus handelaren zijn, en hoe waarschijnlijk het is dat de koersen op korte termijn sterk zullen fluctueren. De CBOE verzamelt de prijzen van opties en past daar een formule op toe. Als investeerders meer verkopen om winst te pakken, of om hun verlies te nemen — wat vaak gebeurt bij grote prijsschommelingen — staat het indexcijfer hoger.

De index laat zien dat de investeerders begin dit jaar nog rustig achterover leunden. ‘Fear’ had de eerste weken van dit jaar nog maar een waarde van tussen de 13 en de 14 punten. Maar toen de aandelenkoersen vorige weken begonnen te zakken, kroop het angstcijfer omhoog, om dinsdagmiddag een piek te bereiken van meer dan 50 punten — een stijging van 280 procent. Aan de andere kant is de Dow Jones nu bijna 10 procent minder bang dan vlak voor de crash.

De angst van investeerders is volgens de index sinds de jaren negentig niet meer zo hoog geweest. De cijfers zijn zelfs hoger dan in 2009 kort na het begin van de financiële crisis.



Nu het weer wat rustiger is op de markt, vlakt ook de angstindex wat af. Maar de investeerders hebben hun zaakjes nog lang niet helemaal op orde: handelaren zijn nog steeds twee keer banger dan vorige week. De angstindex stond gisteravond op ongeveer 37 punten en er was dus net zoveel angst als maandag, toen de handelaren net die flinke crash achter de rug hadden. (Nu zakt de angst weer een beetje, op woensdagochtend Nederlandse tijd stond de index op 31 punten.)



Het grappige aan investeerders is dat ze altijd wel iets vinden om bang voor te zijn. Mei vorig jaar stond de angstindex op een laagterecord, iets waar investeerders gek genoeg weer van in paniek raakten. Dat komt weer omdat de angstindex vaak erg laag staat vlak voordat de aandelenmarkt inzakt. Zo is het ook nooit goed.

