Op de Big Spikri-optocht werd gefeest en geflaneerd in traditionele kledij

Niks heerlijker dan langs een etalageruit lopen en jezelf bewonderen in de weerspiegeling – helemaal als je je mooiste pak aan hebt. Bigi Spikri betekent ‘grote spiegel’ in het Surinaams en verwijst naar de winkelruiten in Paramaribo, waarin de mensen zichzelf bewonderen tijdens een jaarlijkse feestelijke optocht.

Sinds 2009 is er ook een Bigi Spikri-optocht in Amsterdam, die vooraf gaat aan het Keti Koti festival en de nationale herdenking van het afschaffen van de slavernij in Suriname in 1863. Fotograaf Chris Pugmire liep vanmorgen mee met de optocht en legde de het feest vol prachtige koto’s en andere traditionele kledij vast.