Op de foto’s van Rosa Meininger zie je het zondige nachtleven van Breda

Rosa Meininger (23) studeert fotografie aan de Willem de Kooning Academie, en ’s nachts gaat ze op pad om feestende mensen vast te leggen. Vieze Anita, een feestje dat sinds drie jaar wordt gehouden in het skatepark Pier15 in Breda, is vaste prik voor haar. Van de tienduizend foto’s die ze daar heeft geschoten, heeft ze een selectie gemaakt voor een fotoboek en een expositie, waar je vanaf vanavond heen kunt.

Een hoop Bredanaren hebben een profielfoto die is gemaakt door Rosa, dus we belden met haar om te vragen hoe je een goede foto maakt van een feestend mens.

Videos by VICE

Broadly: Ha Rosa, volgens mij heb jij zeer vermakelijke avonden in Breda.

Rosa Meininger: Pier15, waar ik bijna al mijn foto’s maak, is drie jaar geleden ontstaan door een groep skatevrienden: zij wilden een plek waar iedereen open kan zijn. De feesten zijn eigenlijk altijd zoals je op de foto’s ziet: best vuig en viezig, en extravagant. De bezoekers zijn de artiesten en de dansvloer is het podium.

Moet je veel moeite doen om mensen zo vrij op de foto te krijgen, of gaat dat ’s nachts vanzelf?

Ik feest mee, drink bier en meng me in het publiek – zo krijg je een vertrouwensband. Vervolgens loop ik met de camera boven m’n hoofd door het publiek. Wanneer ik een moment zie dan klik ik zo twintig foto’s achter elkaar en loop ik weer door. Aan de ene kant zijn mensen zich bewust van de camera, maar ik maak ook veel spontane foto’s. Er ontstaat een soort rollenspel tussen mij en de gefotografeerde.

Kan je iets vertellen over deze foto?

Dit meisje trok haar t-shirt omhoog toen ik langsliep, dus ik ging ervoor. Ik heb toen wel tien foto’s van haar genomen, maar daar was ze achteraf niet zo blij mee. Ze wilde niet met haar hoofd en herkenbare armbanden op de foto, dus die heb ik eraf gephotoshopt, zodat ze niet herkenbaar is. Maar dat komt niet vaak voor. Ik voel me vereerd dat mensen graag op de foto willen en voor mij gaan poseren.

Moet je schaamteloos zijn om foto’s te maken?

Ik ben van mezelf eigenlijk best verlegen, maar door de camera word ik een ander iemand. Soms sta ik zelfs op de bar, mensen uit te dagen om mee te doen. Dat zou ik zonder camera nooit doen.

Waarom kies je voor zwart-wit?

Omdat het zo meer een geheel vormt, en het geeft iets meer rust. Je ziet meer de compositie en het verhaal in de foto. Met kleur zou het te druk worden.

Maak je tijdens een feest een onderscheid tussen hoe je vrouwen en mannen benadert?

Bij vrouwen ben ik meer bezig dat ze zich op hun gemak voelen, en sexy. Vrouwen willen soms ook nog kijken hoe ze op de foto staan. De vertrouwensband is belangrijk, dus ik praat daarom graag met ze. En ik wil heel graag dat ze zich open voelen en blij zijn met zichzelf en dat moment vastleggen. Dat doe ik minder bij mannen. Die zijn vaak niet zo bezig met de camera.

Hoe voelt het om verantwoordelijk te zijn voor een hele hoop profielfoto’s?

Dat betekent dat ik m’n werk goed heb gedaan. Als mensen vinden dat ze er leuk, mooi of grappig op staan, dan is mijn taak als fotograaf volbracht.

Vanavond is de opening van de expositie INSIDE van Rosa Meininger in Pier15 in Breda. Het boek kun je daar kopen.