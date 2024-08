Op de mannen-wc bij Radio 538 plas je ‘in de mond’ van Amy Winehouse

Radio 538 staat bekend als een jongerenzender met een heleboel hitjes, duurbetaalde dj’s en reclamecampagnes vol blote vrouwen. Maar blijkbaar ook als het radiostation dat op de muur van de mannen-wc een levensgrote afbeelding van Amy Winehouse heeft hangen, met ter hoogte van haar mond een pisbak in de vorm van twee zwoele lippen. Bij 538 plassen mannen dus ‘in de mond’ van de dode zangeres. Een “gimmick”, zoals het bedrijf het zelf noemt – “grof” en “nogal smakeloos” zijn de reacties van de mensen aan wie ik de foto laat zien.

Natuurlijk blijft het een kwestie van smaak, maar de aankleding van het toilet lijkt in ieder geval in lijn met het beeld dat de afgelopen jaren in de 538-zomercampagnes wordt gecommuniceerd: opvallend, plat en nogal vrouwonvriendelijk. Dat is niet zozeer mijn mening als wel die van de Reclame Code Commissie – volgens deze stichting zijn de posters en reclamebeelden van de afgelopen jaren vaak “in strijd met goede smaak of fatsoen”. Al meerdere malen werd de zender verzocht om vrouwen niet meer op zulke “seksistische wijze” neer te zetten.

Het begon in 2014 met een worst-lik-poster – een beeld dat zoveel ophef veroorzaakte dat het dienstdoende reclamebureau ter verantwoording werd geroepen. In een verklaring schreven ze toen: “Met plat wordt meestal banaal, onbeschaafd, ordinair bedoeld. Of op een makkelijke manier scoren door seks aan een merk te verbinden. Dat is echter niet de insteek van deze campagne. De beelden zijn typische beelden uit de festivalcultuur.”

Voor de radiozender was de kritiek blijkbaar geen reden om gehoor te geven aan het verzoek van de RCC, want in 2016 bestond het campagnebeeld uit een oververhitte vrouw die met een rode kater tussen haar opengesperde en blote benen op een bank zit; in 2017 was er niets meer te zien dan een close-up van de blote billen van een vrouw in een string; en in 2018 stonden twee vrouwen in ieniemienie bikini’s achter een opblaasradio suggestief te tongzoenen. In de laatste twee zomers wordt dus niet eens meer de moeite genomen om een vrouw als compleet mens af te beelden, als mens met een hoofd bijvoorbeeld, maar wordt alleen haar lichaam ingezet.

Op kritische geluiden over deze beelden reageert de zender tot nu toe met het argument dat ze “de doelgroep op een opvallende en humoristische wijze” aanspreken. Over de wijdbeense vrouw met poes zeiden ze in hun verweer dat het “tijdens de zomer gebruikelijk [is] dat schaarser geklede vrouwen worden getoond in reclame-uitingen”, en dat de beelden “op een humoristische wijze een knipoog naar seksualiteit [zijn], maar geen associatie opwekken met porno.”

Maar of het nou gaat om seksisme, humor of design, als je als man op bezoek komt bij 538 – in het gebouw van overkoepelende organisatie Talpa Radio – kan je ervoor kiezen om Amy Winehouse in de mond te plassen. Of een andere dode muzikant, namelijk David Bowie, blijkt als ik een woordvoerder van Talpa Network spreek die liever anoniem blijft.

“Dat klopt,” zegt de woordvoerder. Verder wil het bedrijf alleen een officieel statement geven over de wc’s, en dat luidt als volgt: “In de toiletten op de begane grond bij Talpa Radio hangen megagrote afbeeldingen van David Bowie en Amy Winehouse aan de wand. De urinoirs hebben de vorm van een mond en zijn een gimmick, ze zijn daar afzonderlijk geplaatst van de afbeeldingen op de muur.”

Er werken 27 dj’s bij 538, en geen daarvan is vrouw. Bij heel Talpa Network werken wel vrouwen, maar hoeveel precies kan de woordvoerder me niet vertellen. Wel nog dat de vrouwen-wc’s anders gestyled zijn dan bij de mannen. “De vrouwentoiletten zijn een soort theaterhokjes, met spiegels en blikjes en colaflesjes op de muur, en songteksten. Heel kleurrijk, zoals overal in ons gebouw.”

Wie weet dat ‘kleurrijk’ en ‘songteksten’ goede inspiratie kunnen zijn voor de komende zomercampagne. Dat lijkt me prima passen bij een radiostation.

