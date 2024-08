Op de thee bij de grootste fan van ‘Her Majesty The Queen’

Dit jaar bereiden de Engelsen zich (opnieuw) voor op de viering van een decennium heerschappij door hun vorst Elizabeth II. Voor de zevende keer intussen, zal de tijd er een volledig weekend stilstaan om het “Platina Jubileum” te vieren. Ondanks de vele kritiek die de de koninklijke familie en de monarchie de voorbije jaren te verduren kregen, is en blijft Elizabeth II voor veel Britten een onvervangbare figuur binnen het koninkrijk.

Om de passie en genegenheid die sommigen voor hun soeverein voelen beter te begrijpen, sprak ik met Margareth Tyler. Margareth is 78 en een van de meest iconische bewonderaars van de koningin. Ze opende voor mij de deuren van haar Erfgoedhuis.

Videos by VICE

Margareth is een de bekendste royalisten van Engeland. Ze verzamelde intussen al meer dan 12.000 memorabilia van koningin Elizabeth II en de koninklijke familie: van kinds af aan een passie in haar leven. In 1953 kreeg ze op achtjarige leeftijd, bij de kroning van koningin Elizabeth II, haar eerste boek over de koninklijke familie. Ze had toen nog geen televisie en kon de gebeurtenissen dus niet live volgen. De liefde en de speciale band die ze heeft met koningin Elizabeth II, verklaart Margareth op verschillende manieren: “Mijn ouders waren grote royalisten, het is dus een soort van erfenis. Mijn vader vertelde me voortdurend allerlei verhalen over de koninklijke familie. Ik was ook enig kind, dus ik moest wel iets vinden om de tijd te doden.”

Deze vrijetijdsbesteding, die nooit meer is weggegaan, wordt intussen gekenmerkt door een buitensporige verzameling spullen. Zozeer zelfs dat haar kinderen het huis zijn ontvlucht wegens plaatsgebrek. Er is zelfs geen plaats om aan tafel te zitten en iets te eten. De keuken bijvoorbeeld, verdrinkt in een zee van prullaria, al lijkt dat Margareth niet te storen terwijl ze thee met melk maakt.

De meest comfortabele plaats om er een slokje van te nemen, is tussen twee fotolijstjes in op de sofa die liggen te wachten tot er een plekje vrijkomt aan de muur. Een hele onderneming… Een investering in tijd, maar ook in geld. “Ik rook niet, ik drink niet en ik ga niet op vakantie. Ik spaar mijn geld om exclusieve stukken te kopen die ik nog niet heb. Het wordt moeilijker en moeilijker! Sommige koninklijke winkels bellen me van zodra ze nieuwe items binnenkrijgen.”

Gelukkig heeft ze geen toegang tot streaming platforms of het internet. “Anders zou ik de hele dag naar programma’s over de koninklijke familie kijken. Ik hou het liever bij nieuwszenders en lezen.” En lezen, dat doet ze. Op een beschadigde plank liggen tientallen tijdschriften, voornamelijk met prinses Diana op de cover.

De affiniteit die de Britten voor haar hebben is alom bekend. Diana is – na koningin Elizabeth II – vaak het favoriete gespreksonderwerp. Ook voor Margareth, die heel trots is op de kamer die ze volledig aan Lady Di gewijd heeft. “Ik heb mijn buren gevraagd of ik hun huis mocht kopen omdat ik hier geen plaats meer heb, maar het mocht niet. Ik heb zelfs een bouwvergunning aangevraagd bij de stad om mijn eigendom uit te breiden.” Een rariteit, zeg je? Niet echt, als je begrijpt hoe belangrijk de koninklijke familie is in Margareth’s leven.

De verschillende brieven die ze aan Koningin Elisabeth II schrijft, kunnen hiervan getuigen. Of het nu is om haar een gelukkige verjaardag of een vrolijk nieuwjaar te wensen, Margareth verstuurt bij iedere gelegenheid een brief. En die blijven nooit onbeantwoord: “De koningin ontvangt duizenden brieven. Natuurlijk leest ze die niet allemaal, maar ik voel me zeer vereerd dat haar hofdame me terug schrijft. Het is een teken van waardering van de monarchie voor haar meest fervente supporters.” Margareth verschijnt ook steeds vaker in de pers, dit verklaart ongetwijfeld de uitnodigingen voor privé-evenementen die ze nu ook van de monarchie ontvangt. Een teken van erkenning en vriendschap voor trouwe supporters, of een zorgvuldig uitgekiende communicatiestrategie? Vraag Margareth niet naar het antwoord, ze zal je alleen maar vertellen hoe amazing the Queen wel niet is.

Volg VICE België ook op Instagram.