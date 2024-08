Op de VICE Night at IDFA zie je de beste docu’s van het festival

Op 14 november begint het International Documentary Film Festival Amsterdam, beter bekend als IDFA. Dat is goed nieuws, vooral als je fan bent van documentaires. Elf dagen lang kan je in de hoofdstad zo veel documentaires zien dat het je zomaar eens zou kunnen gebeuren dat je overdonderd raakt van het ruime aanbod.

Maar niet gevreesd! Ook dit jaar hebben we ons weer door het zeer uitgebreide aanbod geploegd, om voor jou de vier beste docu’s te selecteren, die we aan je voorschotelen op de VICE Night at IDFA, op 22 november in de Brakke Grond in Amsterdam.

Naast de vier door ons zorgvuldig geselecteerde docu’s, zijn er q&a’s met de makers van die films, en wordt de winnaar van de VICE x IDFA docu-pitch bekendgemaakt. Daarna is er uiteraard de gelegenheid om precies zo veel te drinken als je zelf wil.

Dit zijn de docu’s die je op de VICE Night at IDFA gaat zien:

Swatted



Deze documentaire gaat over het fenomeen ‘swatting’. Dat is het fenomeen dat je lekker aan het gamen bent, en dat andere gamers dan een tip aan de politie doorgeven waardoor die met een arrestatieteam je huis binnen komen vallen. Want dat is lachen, of zoiets. Aan de hand van 911-meldingen van daders, YouTube-beelden van games en invallen, en navertelde ervaringen uit eerste hand over hoe het is geswat te worden, verkent Swatted deze nogal opmerkelijke uitwas van de trolling-cultuur.

180CC

180CC is de nieuwe documentaire van de Rotterdamse filmmaker René van Zundert. In deze film, die eigenlijk bedoeld is voor kinderen, maar zijn we niet allemáál een beetje kind, volgt hij Jose uit Rotterdam-Zuid. Zijn grootste wens: meerijden met de fietsstunters van Team Domina bij hun illegale ride-outs door de stad. 180CC is een documentaire waarin opgroeien – net als stuntfietsen – gaat met vallen en opstaan.

All Inclusive

Voor regisseur Corina Schwingruber Ilić is het leven op een cruiseschip een microkosmos van onze maatschappij in een zeer beperkte ruimte, waar de essentiële tegenstellingen van deze tijd op elkaar botsen: rijkdom en armoe, massa en eenzaamheid, cultuur en commercie, natuur en kunstmatigheid. De cruise is geen reis, maar een bestemming op zich.

Don’t Be a Dick About It

Peter en Matthew zijn twee Amerikaanse broers die opgroeien bij hun ouders thuis. Peter is geobsedeerd door het televisieprogramma Survivor, waarvan hij de eliminatierondes elke dag volgens een onwrikbaar ritueel naspeelt. Elke dag stemt hij zijn familieleden genadeloos weg, want zo gaat het spel nou eenmaal. Matthew heeft een extreme angst voor honden en probeert daar vanaf te komen. De camera volgt de twee liefdevol in hun dagelijkse leven thuis, dat gekenmerkt wordt door een warm familieleven, gezelligheid en een flinke ruzie hier en daar – de twee blijven broers. Ze accepteren elkaars tekortkomingen, maar maken ze net zo gemakkelijk belachelijk, en door alles heen blijft een onvoorwaardelijke liefde voor elkaar voelbaar.

