Op deze Chinese boerderij eten 300 miljoen kakkerlakken restaurantafval

Als je mensen vraagt wat hun lievelingsdier is, roept bijna niemand vol overtuiging dat het een kakkerlak is. Die nachtmerrieachtige insecten hebben maar weinig schattige eigenschappen. Alleen denkt een voormalige farmaceut uit China dat hij ze wel nuttig in kan zetten. Hij kwam met het idee om de beesten afval te laten verwerken. Misschien gaan mensen daardoor ook eens wat meer van ze houden.

Li Yanrong nam drie jaar geleden ontslag bij zijn baan om voor meer dan 300 miljoen Amerikaanse kakkerlakken te gaan zorgen. Zijn boerderij is te vinden door op Google Maps “FUCK NEE” in te typen. (Oké grapje, het gebouw ligt eigenlijk in Jinan in de Chinese provincie Henan). De griezelige kleine bewoners van de boerderij kunnen elke dag zo’n 15 ton voedsel verwerken. En dat is ongeveer 25 procent van de totale afvalproductie van alle restaurants in de buurt.

“De kakkerlakken schrikken niet van iets zachts, hards, zuurs, zoets, bitters of pittigs,” zegt Li volgens de South China Morning Post. Hij is erg blij dat z’n kakkerlakken al dit afval kunnen verwerken, zonder het milieu nog verdere schade te berokkenen. Hij hoopt uiteindelijk 4000 ton kakkerlakken een huisje te geven. Die beesten moeten dan elke dag zo’n 200 ton afval opsmikkelen.

Restaurants in de provincie leveren hun restjes rechtstreeks bij Li af, waar het wordt vermalen en verwerkt zodat zijn hongerige kakkerlakken het kunnen eten. En natuurlijk is de circle of life een stuk vreemder dan The Lion King je liet geloven: als akkerlakken doodgaan, worden hun lichamen vermalen en gebruikt als extra eiwit in veevoer.

Kakkerlakkenkwekerijen, zoals die van Li, komen best veel voor in China, meldt de South China Morning Post. Dat komt omdat in veel Chinese genees- en gezondheidsproducten de Periplaneta americana, oftewel Amerikaanse kakkerlak, wordt verwerkt. Een razende reporter van The Sydney Morning Herald ging laatst langs bij een van die kakkerlakkenboerderijen. Deze specifieke boerderij wordt beheerd door het bedrijf Good Doctor, dat zo’n 3,6 miljard kakkerlakken een warm onderkomen biedt. In het enige door de overheid gecertificeerde kakkerlakkenlab van de wereld worden de kakkerlakken van kleins af aan “in topvorm gehouden”, omdat ze bedoeld zijn voor menselijke consumptie.

Het bedrijf maakt van de kriebelbeesten drankjes, die worden gebruikt om maagzweren en huidproblemen in Chinese ziekenhuizen te behandelen. Ook produceren ze het drankje Recovery New Potion en de huidcrème Rainforest Regeneration. (Als ik eerlijk ben, eet ik nog liever mijn lichaamsgewicht in Soylent dan in de buurt van deze producten te komen.)

“Het is een goed insect,” vertelt Fu Neng Geng, de directeur van Good Doctor. Hij voegt eraan toe dat hij elke dag wel tien van de beesten eet.

Waarom? Dat weten wij ook niet. Maar het zal wel gezond zijn.