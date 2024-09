Op deze plekken in Amsterdam kun je tot diep in de nacht heerlijk dineren

Je kent het wel: je komt uit de kroeg rollen, het is laat en je hebt honger. Geen probleem, zou je zeggen. Je kan naar een willekeurige shoarmatent gaan en daar broodjes met vlees en kaas in je mond proppen. Dat kan lekker zijn, maar soms heb je gewoon zin in een goede maaltijd. Of in elk geval iets wat de volgende ochtend niet als een pijnlijke en walgelijke hete brij je lichaam verlaat. Ik kan je geruststellen: het is mogelijk. Er zijn namelijk een boel plekken in Amsterdam waar de keuken tot laat open is en waar al je nachtelijke voedseldromen werkelijkheid worden. Ik zet ze voor je op een rijtje en ging meteen even langs om te kijken en hier en daar wat te proeven.

Semai Papaverhoek 35 Keuken open tot 00:00 uur

Million Tewelde, de eigenaar van Semai, legt uit wat voor eten er voor me ligt. Alle foto’s door Kas Van Vliet.

Semai is een Ethiopisch restaurant in Noord, dat me werd aangeraden door Jonneke de Zeeuw van foodblog Mooncake. “Ik heb het restaurant toevallig ontdekt nadat ik een keer een verkeerde afslag nam,” vertelt De Zeeuw. “Het zit verscholen op een industrieterrein in Noord, maar Semai is echt een aanwinst is voor de buurt.” Geloof me: je wil hier naartoe. Niet alleen voor het eten trouwens, de inrichting mag er ook wezen. Het hele interieur is geïmporteerd uit Ethiopië, en dat is harstikke sfeervol.

Kilwa, zigni, kifto, zilzil tibsi, alicha, silsi en hamli met injera

Je eet hier uit een mosob, een mand die dienst doet als tafel. Ik ga zitten en krijg meteen een flesje St George, een biertje uit Addis Abeba. Niet veel later buig ik me over een schaal vol heerlijkheden zoals kilwa (gekruid lamsvlees), zigni (gestoofd rundvlees met gekruide boter en peper), kifto (pittige rundertartaar) en alicha (groentestoofpot met aardappel, wortel en paprika). “Mijn persoonlijke favoriet is hier dorowot, dat is kip in een geniale saus,” zegt De Zeeuw. In plaats van bestek gebruik je pannenkoekjes om het eten in je mond te krijgen.

Alles bij elkaar smaakt het als een klein feestje en dat feest wordt na middernacht gewoon doorgezet in de kelder van het restaurant, waar je elk weekend naar livemuziek kunt luisteren tot vier uur ’s nachts. “Er hangt een hele leuke sfeer hier, de eigenaren zijn lieve mensen, de feestjes in het weekend zijn leuk en ze serveren het beste Ethiopische eten dat ik ooit heb gegeten,” sluit De Zeeuw af. Wat wil een mens nog meer?

Taste of Culture Korte Leidsedwarsstraat 139-141 Keuken open tot 03:00 uur

Cas van de Pol, souschef bij MOER en voormalig chef bij Café Panache, raadt me aan om langs te gaan bij Taste of Culture, een fenomeen in de Amsterdamse horeca. “Een heleboel chefs uit Amsterdam komen hier na werktijd eten,” vertelt Van de Pol. “Zo zat Sidney Schutte er de dag voor de Michelin-uitreiking nog, en is Joris Bijdendijk van ’t Rijks er ook regelmatig te vinden.”

Volgens Van de Pol is pekingeend het populairste gerecht. “Maar ik eet er altijd garnalenpasta in varkensdarm, enorm lekker,” vertelt hij. “En je moet er ‘梅菜扣肉’ bestellen. Het staat niet op de kaart, en geen hond weet hoe je het uitspreekt. Je moet het op je hand of op een briefje schrijven en aan de bediening laten zien. Ik vertel niet wat het is, je moet het gewoon maar eens proberen.”

Laat je niet afschrikken door het uiterlijk van de zaak. Dat het niet chique is, is een understatement. “Maar dat is juist de charme,” zegt Van de Pol. “Het eten is top, er wordt geïnvesteerd in de keuken in plaats van het interieur en er is altijd wat te beleven. Zo was ik er laatst om twee uur ’s nachts terwijl er een Chinese bruiloft aan de gang was. Iedereen deed mee aan de karaoke. Bij Chinezen is deze tent erg geliefd.”

De Japanner Albert Cuypstraat 228 Keuken open tot 03:00 uur

Zalmtataki

De kip katsu

Van de Pol heeft nog een tip: De Japanner. “Het is een hippe tent waar jong publiek op afkomt. Ze vernieuwen Japans eten, dus verwacht niet alleen sushi, maar juist andere, typisch Japanse gerechten,” zegt hij. “Zo hebben ze er verschillende soorten Japanse whisky’s, die moet je proberen. Je kunt er zelfs shotjes moonshine krijgen.”

Ik loop de overvolle bar binnen en baan me een weg naar een vrij tafeltje. Er gaat net een groepje Japanse zakenmannen weg, voor de rest staat de zaak vol met jonge mensen. “Het idee is dat mensen tijdens het borrelen Japans eten kunnen delen,” vertelt barman Joey Surabaya, terwijl hij een Japans biertje voor me inschenkt. “We willen graag dat het een drukke huiskamer vol Amsterdamse gezelligheid is, waar je goed Japans eten kan krijgen. In kleine porties, zodat je van alles wat kan proeven.”

De populairste gerechten zijn hier zalmtataki (dungesneden zalm met tuinkers, daikon en ponzu), gyoza (dumplings, met kalf en kimchi), en kip katsu (gepaneerde kip met Japanse worcestersaus).

Cannibale Royale Handboogstraat 17 Keuken open tot 04:00 uur

Spareribs met popcorn

Cannibale Royale is volgens Thomas Haverkort, bedrijfsleider van Bitterzoet, fantastisch voor iedereen die van grote stukken vlees houdt, en dan vooral ’s nachts. “Ik heb hier een heleboel nachten doorgebracht,” vertelt Haverkort. “Vooral als ik moest werken tot een uur of twaalf. Dan fietste ik daarna naar Cannibale Royale om nog burger weg te werken. Het is echt een ontmoetingsplek waar je nog even iets kunt eten, alvast kunt indrinken en vervolgens door te rollen naar Disco Dolly of de Bloemenbar.”

De keuken is open tot vier uur, en het zit er altijd vol. “Er komt een enorm breed publiek op af,” vertelt Tom Hofhuizen, bedrijfsleider van Cannibale Royale. “Toeristen, horecapersoneel en natuurlijk veel hongerige jongeren die tijdens of na het stappen bij het naastgelegen Disco Dolly even langskomen.”

Rozengracht 137

Keuken open tot 06:00

Ze organiseren ook wedstrijden wie de meeste kilo’s vlees kan eten. Bovenaan staat ene Mike, die in één keer twee kilo vlees naar binnen werkte. Zijn geheim? Hij rookt van tevoren schijnbaar veel wiet.

Ton Ton

Als je te lang in de club bent blijven hangen en alle restaurants zijn dicht, hoef je nog steeds niet met honger naar huis. Ian Schaapman, uitsmijter bij verschillende clubs in Amsterdam, vertelt dat de döner van Ton Ton op de Rozengracht de lekkerste van de stad is. “Ik heb jarenlange ervaring met de ‘shoarmastrip’ van Amsterdam, en Ton Ton vind ik de beste,” vertelt hij. “Niet alleen de broodjes kebab zijn goed, maar ze hebben ook de lekkerste rijst en chickenwings. Het is tot zes uur ’s ochtends open, en dan kom je mensen in alle staten tegen. Iedereen is wel onder invloed van iets. Behalve de portiers natuurlijk.”

Als je écht een doorgewinterde feestganger bent die na zessen naar huis fietst, kun je ook op het raam tikken bij een snackbar die al gesloten is. Vaak zijn er nog mensen aan het schoonmaken, en als ze in een goede bui zijn, willen ze nog weleens zo lief zijn om je wat lekkers toe te stoppen. Als dat niet lukt is er nog een laatste plek om wat eten te scoren: klop aan bij een van de Amsterdamse nachtbakkers voor een warme kaascroissant.