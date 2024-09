Op deze posters zijn props de echte sterren uit de Ghibli-films

Alleen de props van een film zeggen al een hele hoop over het verhaal. De Brit Jordan Bolton maakt de rekwisieten van beroemde films na en zet ze dan in postervorm op de foto. Eerder deed hij dat al voor onder meer Pulp Fiction, Breakfast at Tiffany’s en Her, en nu zijn de animatiefilms van Studio Ghibli aan de beurt.

In totaal heeft Bolton voor zijn nieuwe serie Objects rond de honderd objecten uit de films van Hayao Miyazaki nagemaakt, veelal van klei. Naast dat het Japanse animatiegenie achter de Ghibli-films zoals Spirited Away en Princess Mononoke een erg kenmerkende stijl heeft, is het ook erg perfectionistisch ingesteld. Met een vergelijkbaar oog voor detail heeft Bolton onder meer eetstokjes, schoenen en het bekende masker van No Face gekleid en ze vervolgens bij elkaar gezet op een groot vel papier.

“Toen ik aan Objects begon, wilde ik de props levensgroot namaken,” zegt Bolton tegen Creators. “Maar omdat het om animatiefilms gaat met zorgvuldig samengestelde kleurpaletten, was het niet echt logisch om dat te doen. In miniatuurvorm kon ik de stijl en sfeer van de films veel beter nabootsen. Zo had ik meer controle over de totale vormgeving.”

Meer werk van Jordan Bolton zie je op zijn Instagrampagina.