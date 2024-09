Op deze sites vind je zowel gore als glorieuze seksverhalen van gewone mensen

Eigenlijk willen we allemaal weten wat andere mensen doen als ze alleen zijn, en dan voornamelijk hoe mensen seksen. We zijn gefascineerd door hoe andere mensen seks hebben. Daarom kijken we online porno, zitten we op Chatrouletteof zijn we geïnteresseerd in andere erotische zaken.

Ik wil het graag hebben over seks tussen echte mensen. Het soort seks dat je buren met elkaar hebben, die leuke jongen van kantoor of – o hemel – onze ouders. Echte geslachtsgemeenschap, met natte plekken, neppe orgasmes en vuile lakens.

Online kun je talloze verhalen lezen over de sekslevens van normale mensen. Op websites zoals The Casual Sex Project, Slop Sandwich en How To Make Me Come (HTMMC) kunnen bezoekers lezen over seks van anderen mensen of zelf anoniem hun ervaringen delen. Noem het online exhibitionisme, een groepsbekentenis, of gewoon opschepperij – op deze websites kunnen mensen hun ervaringen delen. We spraken de oprichters van de sites over waar hun honderdduizenden volgers opgewonden van raken.

Op het tumblr-account van HTMMC staan persoonlijk essays van vrouwen waarin ze vertellen hoe ze tot een hoogtepunt komen. De anonieme oprichter van HTMCC, Sylvia, vertelt me dat ze de website heeft opgezet om “een platform te creëren voor vrouwen waarop ze alles kunnen zeggen wat ze maar willen over orgasmes, seks en daten – een site die ik eerder niet kon vinden. Dit kunnen ook dingen zijn die zelfs te moeilijk zijn om te vertellen aan je partner of een goede vriend.”

Op The Casual Sex Project schrijven mensen over hun sekservaringen aan de hand van vragen (Wanneer vond je vrijpartij plaats? Hoe en wanneer begon het? Waarom gebeurde het? Was het gepland? Wie begon er?), waarna de antwoorden in verschillende categorieën worden opgedeeld (scharrel/ groepsseks/ seks met een ex/ et cetera). Oprichter dr. Zhana Vrangalova heeft een academischeachtergrond – ze is professor aan de New York University, waar ze lesgeeft in seksualiteit.

“We wilden een ruimte creëren waar mensen eerlijke gesprekken kunnen hebben over hun seksleven. In het dagelijks leven wordt veel over seks gepraat, maar dan blijft het altijd een beetje aan de oppervlakte: “Doe dat vooral niet, dat is verschrikkelijk,” of: “Het is geweldig, iedereen zou op Tinder moeten zitten.” Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat er een enorme variatie zit in wat we als normale seks zien. We wilden een platform opzetten waar mensen konden bespreken wat voor hun normale seks is.”

Op Slop Sandwich staan non-fictieve, persoonlijke verhalen over beschamende en bizarre gebeurtenissen die mensen hebben meegemaakt. De verhalen gaan niet per se over seks, maar het komt wel vaak voor, aangezien neuken bij uitstek een beschamende of bizarre gebeurtenis kan zijn.

Vrouwenbladen profileren zich al jaren met het geven van sekstips. Maar die tips vallen in het niet bij de details en diversiteit die op de HTMMC en TCSP staan. De websites zijn populair: volgens dr. Vrangalova wordt The Casual Sex Project per maand meer dan 700.000 keer bekeken, en zijn er meer dan 1300 verhalen uit meer dan 100 verschillende landen gepubliceerd in de eerste vijf maanden. HTMMC had meer dan 1,5 miljoen bezoekers binnen een paar maanden en Sylvia vertelt me dat ze moeite heeft om het grote aantal mails bij te benen.

Onze vuistregel is dat het geen goedkoop verhaal mag zijn en dat er geen mensen in vernederd mogen worden.

Op beide websites zijn richtlijnen opgesteld. “Onze vuistregel is dat het geen goedkoop verhaal moet zijn of dat er mensen in vernederd worden,” zegt Spencer, mede-oprichter van Slop Sandwich. Andere mede-oprichter Meghan voegt eraan toe: “We zijn niet op zoek naar verhalen waarin jij vertelt dat je een lekker wijf hebt geneukt en hoe zij zo dom kon zijn om met jou naar bed te gaan. Daar is niks interessants of opwindends aan; dat is geen verhaal over jouw ervaring, dat is een verhaal over wat jij vindt van een vrouw.”

Dr. Vrangalova vertelt dat er op The Casual Sex Project “een groepje jongens is dat steeds verhalen over een verkrachtingsfantasie wil plaatsen. Het is altijd hetzelfde verhaal: het meisje wil het niet, en de jongens dwingen haar met geweld of woorden om het wel te doen, waarna zij allemaal intense orgasmes krijgt, en dan ontmaagden ze haar anaal en komt ze daarvan twintig keer achter elkaar klaar – dat gaan we dus niet online zetten.”

Om erachter te komen waarom mensen haar website bezoeken, plaatste dr. Vrangalova een enquête op haar website. Het blijkt dat ze vooral geïnteresseerd zijn in hoe andere mensen seks hebben, soms om hun eigen seksleven beter te begrijpen. Die denken bijvoorbeeld: ‘Oh, andere mensen vinden dat ook lekker, het ligt niet aan mij.’

“De eerste stoten in het begin waren geweldig, maar daarna werd het wat minder. Hij werd zoooooo moe en hield ermee op. Wist hij niet hoe hij seks moest hebben in dit standje??? Waarom was hij ineens zo moe? Misschien moet hij eens naar zijn bloedsuikerspiegel kijken… hij ging weer op zijn rug liggen en maakte het af terwijl ik bovenop zat, zoals we al zo vaak hadden gedaan. Ik kwam niet klaar. Vlak voordat we in slaap vielen speelde hij met mijn borsten. ‘Ahhhh, kijk nou naar die kleine tietjes!’”



– We Hadn’t Even Started Having Sex Yet and I Was Already Exhausted , HTMMC

Als je het eng vindt om je neukmaatje te vertellen dat hij er niet zoveel van bakt, dan doe je er goed aan om HTMMC te bezoeken – daar lees je namelijk dat je niet de enige bent. Ook is het een goede inspiratiebron voor sekstips die mensen thuis kunnen uitproberen, iets waar Sylvia zich bewust van is. “Er zijn veel motieven voor de lezer om naar de website te komen. Als een tip uit een van de essays leidt tot een opwindende seksuele ervaring, dan is dat geweldig! De damesblaadjes laten vaak maar weinig perspectieven zien. HTMMC geeft meer informatie over wat vrouwen lekker vinden.”

Naast sekstips zijn het ook gewoon goede verhalen. Ontroerend, grappig, erotisch of alle drie tegelijk. “Het uiteindelijke doel is om mensen zich te laten ontspannen, dat ze een beetje om zichzelf kunnen lachen,” vertelt Spencer. “Het is onmogelijk om niet te lachen bij het verhaal ‘I Lost My Virginity to a Cat‘ (je hoeft de dierenbescherming niet te bellen – de kat bleef ongedeerd).

Maar waarom kiezen mensen ervoor om hun meest vunzige, kwetsbare en smerigste ervaringen online te zetten zodat wildvreemden het kunnen lezen? Dat je wil opscheppen omdat je seks hebt gehad met een sexy verpleegster, dat snap ik. Maar wat opvallender is op HTTMC – en in mindere mate op The Casual Sex Project – is dat er zoveel verhalen van misbruik op staan. Over verkrachting, of toch op z’n minst gedwongen seks. Of afgrijselijk seks; over lange relaties die opeens gewelddadig worden, over lange relaties die altijd al gewelddadig waren, of verhalen van partners die onverschillig doen of walgen van de seksuele verlangens van hun vrouwelijke partners.

Vrouwelijk seksueel verlangen is eeuwenlang genegeerd of ondergewaardeerd in onze maatschappij, maar dit soort websites kunnen helpen om daar verandering in te brengen.

Sommige misbruikverhalen eindigen positief. Op HTMMC lezen we het verhaal van een zestienjarig meisje wiens vriendje haar dreigt te dumpen als ze geen seks wil met hem. Ze doet het, maar het misbruik gaat door. “Ik was achttien en mijn vriendje trok hard aan mijn arm en trok me aan mijn haar in posities waar ik niet in wil zijn,” schrijft ze. Nadat de relatie uitging, ontmoette ze “een jongen die me geweldig vindt. Als hij me aanraakt doet het geen pijn, ben ik niet bang, maak ik me geen zorgen over wat er zou kunnen gebeuren. Ik ben meer ontspannen, zachter, al mijn harde randjes smelten weg als hij me trillend laat klaarkomen.”

Bekentenissen zijn typisch iets uit Amerikaanse literatuur. Deze online seksbekentenissen passen in de traditie van dichters als Robert Lowell, Sylvia Plath, John Berryman – auteurs die zich “van hun masker hebben ontdaan,” volgens recensent ML Rosenthal, om zo pijnlijke en persoonlijke ervaringen die daarvoor taboe waren te kunnen delen. Het maakt de ervaringen herkenbaar en begrijpelijk.

Volgens HTMMC-oprichter Sylvia kan het schrijven over belangrijke seksuele ervaringen een therapeutische werking hebben. “Mensen willen maar al te graag vertellen over de diepte- en hoogtepunten van hun seksuele levens, omdat ze het gevoel hebben dat er geen geschikt platform is waar ze hun gevoelens en ervaringen kwijt kunnen. Soms denk ik weleens dat het ’t moeilijkst is om over seks te praten met de persoon met wie je seks hebt.”

“Veel mannen proberen hun partner te bevredigen, maar hij wilde alleen maar zijn pik in me steken. Hij deed alsof het geweldig was, vroeg steeds of ik er klaar voor was voordat hij iets deed. Het was een beetje eng, alsof hij probeerde om een sexy sfeer te creëren – maar dat lukte gewoon totaal niet.”



– I Don’t Know What Happened , The Casual Sex Project.

Een andere factor die meespeelt is het sociale isolement, aldus dr. Vrangalova. “Als je een affaire hebt of je woont in een conservatieve gemeenschap, dan is het soms moeilijk om je verhalen te delen zonder dat er iemand over je oordeelt. Door anoniem je verhaal te doen, kun je je verhaal kwijt en leer je vaak ook nog je eigen ervaringen beter begrijpen.”

“Het helpt natuurlijk dat het zo makkelijk is om online je anonieme verhaal te delen. Op seks rust nog steeds een enorm taboe. Mensen vinden het niet makkelijk om hun ervaringen met anderen te delen, zeker niet als het om seks gaat. Maar veel mensen koesteren en houden van die seksuele ervaringen of – als het negatieve ervaringen zijn – zijn er door getraumatiseerd geraakt. Het is daarom belangrijk om erover te praten, om het een plek te kunnen geven.”

Ik wilde dat er een dialoog ontstond tussen vrouwen over hoe zij seksueel plezier ervaren, en ik wilde laten zien dat het spectrum van verlangen heel breed is.

Natuurlijk is niet elk verhaal dat online staat ook waargebeurd. In bijna elk groot psychologisch onderzoek liegen zowel mannen als vrouwen over hun seksleven om zich te voegen naar de verwachtingen die bij hun gender komen kijken.

In een onderzoek van de Texas State University uit 2015 kwam naar voren dat 60 procent van de ondervraagden had gelogen over het aantal sekspartners dat ze hadden gehad. “Als we het over seksualiteit hebben, vinden mensen het belangrijker om zich naar het stereotype van hun gender te schikken,” vertelt Terri Fisher, een expert in de psychologie aan Ohio State University. Uit haar onderzoek uit 2013 bleek dat vrouwen een kleiner, sociaal geaccepteerder aantal sekspartners opgaven, terwijl mannen het aantal bedpartners juist overdreven.

Als we weten dat mensen liegen over seks, moeten we ons misschien afvragen in hoeverre de online bekentenissen waar zijn. Natuurlijk moet Sylvia erop vertrouwen dat de verhalen die worden ingezonden waar zijn, maar daarbij geeft ze ook aan “nog nooit een verhaal te hebben ontvangen waarvan ik dacht dat het niet waar was.” Dr. Vrangalova is het met haar eens. “Er zullen vast verhalen zijn die niet waar zijn, maar het is onmogelijk om dat te controleren. Neem de verhalen dus met een korreltje zout!”

Ik kroop bovenop Lena (letterlijk), legde mijn ruimteschip in de goede positie en toen, net zoals in die vreselijke scène uit Apollo 13 , meerde ik mijn ruimteschip aan in haar maanlander. Er was contact! We bewogen in en uit elkaar en langzaam begonnen we seks te hebben. ‘Wow,’ dacht ik, ‘dit is het dus?’ Ik spiekte stiekem door mijn wimpers en keek onder me. Lena verveelde zich overduidelijk stierlijk.”



– I Lost My Virginity to a Cat , Slop Sandwich.

Toch zorgt het feit dat deze websites anoniem zijn er misschien ook voor dat mannen en vrouwen minder de neiging hebben om te liegen over hun seksleven. Sommige verhalen op HTMMC en TCSP komen enigszins ongeloofwaardig over, maar ze voelen nooit nep aan. Misschien komt dat doordat de details net te toevallig zijn – er gaat bijvoorbeeld een telefoon af, net op het moment dat een stelletje lekker bezig is, waardoor het “moment compleet verpest is.” Een jongen heeft seks met iemand uit medelijden, maar als hij haar wil penetreren “heb ik plots geen erectie meer. Daardoor raken we allebei een beetje in paniek, we vragen ons allebei af of er misschien iets mis is met ons. Achteraf besef ik me dat het gebeurde omdat ik eigenlijk helemaal geen seks met haar wilde.”

Open en eerlijk over seks praten – zelfs al is het anoniem – heeft ook een feministisch aspect. Volgens dr. Vrangalova “is er geen schoolvoorbeeld van ongedwongen seks, dat hangt van heel veel zaken af. Mensen denken bijvoorbeeld dat vrouwen geen seks kunnen hebben, zonder een emotionele verbintenis aan te gaan. Maar op de sites staan ook grote aantallen verhalen van vrouwen die dingen meemaken waarvan ze versteld staan, die hun leven hebben veranderd. Ik ben blij dat die positieve representatie van ongedwongen seks voor vrouwen er is, zodat we de mythes eromheen kunnen ontkrachten.”

Vrouwelijk seksueel verlangen is eeuwenlang genegeerd of ondergewaardeerd in onze maatschappij, maar websites zoals HTMMC kunnen helpen om daar verandering in te brengen. “Ik wil in de verschillende ervaringen van het vrouwelijke orgasme duiken,” vertelt Sylvia. “Ik wilde dat er een dialoog ontstond tussen vrouwen over hoe zij seksueel plezier ervaren, en ik wilde laten zien dat er een groot spectrum aan verlangens is. Ik ben ontroerd geraakt door alle verhalen. Mijn hart breekt als ik de verhalen lees over vrouwen die misbruikt worden, wat zich op heel veel verschillende manieren kan uiten. Ik waardeer de openhartigheid en rauwheid die naar voren komt in deze verhalen. Benoem goede én slechte ervaringen. Soms kan het onmogelijk lijken om je gevoelens onder woorden te brengen, maar ik wil graag dat mensen het gevoel hebben dat ze die gevoelens kunnen delen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in oktober 2015 bij onze collega’s van Broadly US.

