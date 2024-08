Op deze tieners kun je morgen stemmen

Morgen mogen alle volwassen Nederlanders stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoewel je achttien jaar of ouder moet zijn om te mogen stemmen, mag je je al vóór je achttiende verkiesbaar stellen. Mochten die minderjarigen verkozen worden, dan moeten ze wel wachten tot hun achttiende verjaardag tot ze daadwerkelijk plaats mogen nemen in de Gemeenteraad. Tot die tijd wordt hun plek opgevuld door een ander lid van hun partij.

VICE sprak vijf minderjarige kandidaten voor de verkiezingen van woensdag. We vroegen ze waarom ze in hemelsnaam nu al de politiek in willen (in plaats van bijvoorbeeld hangen op de brug en Mariokarten), en wat ze willen gaan betekenen voor de jongeren in hun gemeente.

Dagmar Doorn (17), kandidaat voor de ChristenUnie in Huizen (Noord-Holland)

VICE: Hoi Dagmar! Waarom doe je mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen?

Dagmar: Ik vind politiek vooral heel leuk. Ik wil ook graag politicologie studeren, en ik denk dat de gemeenteraad wel een veilige omgeving is om ervaring op te doen.

Hoe komt het dat je zo erg in politiek geïnteresseerd bent dat je je zelfs verkiesbaar hebt gesteld?

Mijn vader zit in 2010 in de gemeenteraad, ook voor ChristenUnie. Het gaat bij ons thuis aan tafel heel veel over politiek. Op school debatteren we ook veel, en dat vond ik ook altijd al leuk. Ik denk dus dat de politiek nou echt iets voor mij is.

Heb je thuis weleens politieke aanvaringen met je vader?

We hebben niet echt verschillende standpunten, maar we zijn het weleens oneens over de manier waarop je dingen moet aanpakken. Ik vind dat je meer moet samenwerken, en soms wat moet ingeven om tot een resultaat te komen. Mijn vader is wat conservatiever.

Wat is jouw belangrijkste standpunt?

Ik zet me heel erg in voor jongerenhuisvesting. Je kunt in Huizen heel leuk wonen, maar het is voor jongeren lastig om iets te vinden. Daarom wil ik tiny houses in onze gemeente plaatsen, waar jongeren in kunnen wonen. Die zijn hip, en bovendien duurzaam. Daarnaast zou ik graag zien dat er een treinstation in Huizen komt.

Richt je je speciaal op zaken die jonge mensen aangaan?

Ik vind dat ik wel die verantwoordelijkheid heb. Als jong mens in de politiek is het belangrijk om die stem te vertegenwoordigen, juist omdat er zo weinig jongeren in de gemeentelijke politiek zitten.

Wat vinden je vrienden ervan dat je meedoet aan de verkiezingen?

Mijn vrienden die dichtbij me staan snappen het wel, maar zelf zouden ze het niet doen.

Je zei al dat je vader ook in de gemeenteraad zit. Wat vinden je ouders ervan dat jij nu ook kandidaat voor een raadszetel bent?

Ze zijn wel enthousiast, maar mijn vader zegt ook weleens dat hij het niet zo erg ziet zitten om met mij in de raad te zitten. Dat hij dat lastig zou vinden. Ik snap dat ook wel, want als vader en dochter heb je toch een andere relatie dan met andere raadsleden. Ik zou het geloof ik wel leuk vinden om met mijn vader in de raad te zitten, ik denk dat ik veel van hem kan leren.

Waarom moeten de mensen op jou stemmen?

Omdat ik echt denk dat ik juist voor de jongeren een ander geluid kan laten horen. Ik zou zelf ook snel op een andere jongeren stemmen.



Wahine Wisse (15), kandidaat voor het CDA in Reimerswaal (Zeeland)

VICE: Waarom doe je op je vijftiende al mee met de gemeenteraadsverkiezingen?

Wahine: Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt in mijn gemeente. Ik vind het zelf heel leuk om een standpunt te kunnen vertegenwoordigen, en te kunnen meepraten over de dingen die hier spelen. Ik ben al een aantal keer mee geweest naar de raadsvergaderingen. Ik vond dat heel leuk, maar wilde graag meepraten. Daar kreeg ik de kans voor, en ik denk dat ik hier heel veel van kan leren.

Hoe raakt een meisje van vijftien geïnteresseerd in politiek?

Ik wist nooit wat ik wilde worden, en een vriendin van mijn moeder zei een keer dat ik wel een type voor in de politiek was. Toen moest ik voor school een stage gaan doen, en dat ben ik gaan doen bij de provincie. Dat was superleuk, ik hoorde zoveel interessante dingen. Ik dacht: daar moet ik me toch eens in gaan verdiepen. En hoe meer ik erover te weten kwam, hoe leuker ik het begon te vinden. Ik ben van mezelf ook heel sociaal, ik praat heel makkelijk, dus dat helpt ook wel.

Hou je je op politiek gebied vooral bezig met dingen die over jongeren gaan?

Nee, niet per se. Ik vind jongeren heel belangrijk, maar het is niet zo dat ik me alleen op jongeren richt omdat ik zelf ook jong ben.

Stel dat je straks wordt verkozen, mag je pas over drie jaar echt in de raad plaatsnemen. Vind je dat de leeftijd waarop iemand de raad in mag omlaag moet?

Ik zou het wel leuk vinden als je ook als minderjarige al n de raad kan komen. Het is vrij uniek dat zulke jonge mensen al zoiets willen gaan doen, en je komt natuurlijk niet zomaar in de raad. Als de leeftijd verlaagd wordt betekent dat niet dat er meer onverstandige mensen in de raad komen. Er zijn denk ik ook heel veel jongeren die bezig zijn met politiek.

Heb je wel het idee dat je serieus wordt genomen als kandidaat?

Ik sta wel bekend als dat meisje van vijftien, maar ach, dat is niet per se kleinerend. De andere kandidaten nemen me wel serieus, maar ik merk wel dat er veel mensen in mijn dorp zijn die zeggen: “Je bent pas vijftien, wat weet je nou over de wereld, je hebt nog niets gezien.” Maar ik zie dat heel anders. Ik vind zelf dat ik niet vroeg genoeg kan beginnen.

Wat is je grootste politieke ambitie?

Dat weet ik nog niet zeker. Voor nu is dat de gemeenteraad, maar wie weet vind ik het zo leuk dat ik besluit om door te gaan, bijvoorbeeld op landelijk niveau. Maar ik vind ook andere dingen heel leuk, ik ben veel bezig met films en met media, journalistiek spreekt me ook heel erg aan.

Hou je nog wel tijd over voor andere leuke dingen?

Nou, mijn andere hobby’s kosten ook veel tijd, en ik zit ook in mijn examenjaar, dus af en toe kom ik wel een beetje tijd tekort.

Tom de Nooijer (17), kandidaat voor de SGP in Oldebroek (Gelderland)

VICE: Hallo Tom. Waarom doe je mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek?

Tom: Ik ben al een hele tijd politiek actief. Ik ben sinds mijn vijftiende voorzitter van SGP Jongeren Elburg/Oldebroek. Ik heb ook wat meer functies bij de SGP, ook landelijk, dus ik was al heel erg betrokken. Ik draaide eigenlijk al een beetje mee in de lokale politieke achtbaan, en zo ben ik nu op de lijst beland.

Wanneer ben je begonnen in de politiek?

Ik ben op mijn veertiende lid geworden van de SGP Jongeren, en op mijn vijftiende werd ik de jongste voorzitter aller tijden van een lokale commissie. En dat terwijl ik het helemaal niet van huis uit heb meegekregen, zowel de liefde voor de politiek als de liefde voor de SGP.

Hoe is die interesse in politiek dan ontstaan?

Ik vond het altijd al interessant om mensen te zien debatteren, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Misschien begreep ik niet altijd alles, maar ik vond het wel leuk om te zien wat er gebeurde. Op de een of andere manier sprak de SGP mij heel erg aan, vanwege de manier waarop zij politiek wilden bedrijven. Proberen een constructieve bijdrage te leveren. Later is ook wel gebleken dat dit helemaal mijn club is.

Richt jij je speciaal op onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn?

Dat denk ik wel. Wat we lokaal hebben gezien, is dat er heel veel initiatieven komen vanuit de samenleving. Vroeger was het heel erg zo dat er vanuit de gemeente top down werd bestuurd, dat heel veel initiatieven vanuit de gemeente zelf kwamen. Nu is dat steeds meer omgekeerd. Er zijn hele grote projecten aan de gang in Oldebroek. Nu ligt er een initiatief om het dorp helemaal te gaan vernieuwen, met onder meer een multifunctioneel centrum. Ik denk dat jongeren nog veel te weinig betrokken worden bij dat proces. Je ziet bijvoorbeeld dat op informatieavonden over dat grote project heel veel volwassenen komen, maar dat ik eigenlijk de enige jongeren was. En dat vind ik jammer, want dat project is ook voor jongeren belangrijk.

Toen ik zeventien was was ik met hele andere dingen bezig dan met politiek. Wat vinden de leeftijdsgenoten om je heen ervan dat je meedoet aan de verkiezingen?

De meesten vinden het heel erg interessant. Je merkt ook wel dat jongeren veel nadenken over politieke kwesties, maar dat ze niet goed weten bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Tegenwoordig ben ik op verjaardagen een groot deel van de tijd bezig om vragen over politiek te beantwoorden. Ik heb ook wel vrienden met een andere politieke voorkeur, en ook vrienden die helemaal niets met politiek hebben. Maar goed, dat houd je altijd.

Erinn Vroom (17), kandidaat voor D66 in De Wolden (Drenthe)

Erinn (r)

VICE: Hoi Erinn. Waarom doe je mee aan de verkiezingen?

Erinn: Omdat ik politiek gewoon heel erg leuk vind, en omdat ik dacht dat er hier in de gemeente nog heel veel beter kan. Daar wil ik graag aan meewerken.

Hoe is jouw interesse voor politiek ontstaan?

Ik denk dat dat begonnen is bij een debatwedstrijd waaraan ik heb meegedaan, het Model European Parliament. Daarna kwamen de nationale verkiezingen en kwam ik erachter wat mijn politieke voorkeur was. Toen heb ik me aangemeld bij D66.

Wat is jouw belangrijkste standpunt?

Ja, ik richt me vooral op de jeugd in De Wolden. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren hier, en ze moeten meer inspraak krijgen. Daar maak ik me hard voor.

Er is in onze gemeente heel weinig te doen voor jongeren. Het openbaar vervoer is ook heel erg slecht. Dat is voor ons moeilijk om aan te pakken, maar wij willen ervoor zorgen dat jongeren op een andere manier kunnen bewegen. Zorgen dat er in ieder geval genoeg verlichting is op fietspaden, en we kijken of er een manier kan komen zodat jongeren met elkaar kunnen fietsen als ze uit willen gaan.

Wat vinden je vrienden ervan dat je meedoet aan de verkiezigen?

Dat verschilt heel erg. Sommigen vinden het heel erg leuk, maar anderen denken echt: waar ben jij nou weer mee bezig?

Ben je niet bang dat het saai is om in de gemeenteraad te zitten?

Nee, ik denk dat het vooral heel interessant is, je kunt echt iets realiseren dat je belangrijk vindt, in je directe omgeving. Mijn broertje is drie, en die moet in deze gemeente opgroeien. Ik vind het belangrijk dat het goed voor elkaar is voor hem.

Je bent nu 17, misschien wil je straks wel gaan studeren. Blijf je dan in De Wolden wonen?

Nee, als ik ga studeren wil ik misschien wel half op kamers. Maar mocht ik in de raad komen, blijf ik op papier dan volledig in De Wolden wonen. Ik zal dan het grootste deel van de week sowieso wel in de gemeente zijn, omdat er vergaderingen en werkbezoeken zijn, en natuurlijk omdat mijn familie hier woont. Maar uiteindelijk ga ik waarschijnlijk wel verhuizen uit De Wolden.

Ruben Claus (17), kandidaat voor het CDA in Brunssum (Limburg)

Ruben (r)

VICE: Hoi Ruben. Waarom heb je besloten mee te doen aan de verkiezingen?

Ruben: Ik wil me graag inzetten voor heel Brunssum. Ik zie dat er heel weinig aandacht is voor politiek bij jonge mensen, terwijl de politiek heel belangrijk is. Ik vind dat iedere bevolkingslaag in de gemeentepolitiek moet worden vertegenwoordigd, ik wil de Brunssumse jongeren ook een stem verdienen.

Hoe lang ben jij al met politiek bezig?

Sinds eind vorig jaar ben ik er echt intensief mee bezig. We zaten hier een keer thuis aan tafel – mijn hele familie is wel politiek geëngageerd, mijn vader is lijsttrekker voor het CDA in Brunssum – en we discussieerden altijd al veel over politiek. Ik ben me daardoor steeds meer in de politiek gaan interesseren, het is me echt met de paplepel ingegoten.

Maar het is niet zo dat je de politiek in moést van je vader?

Nee, nee, helemaal niet. Maar mijn vader zag mijn ambities, en probeert me zoveel mogelijk te helpen. Ik wil uiteindelijk heel graag in de Tweede Kamer komen. Mijn vader probeert me op deze manier te steunen in dat doel.

Wat wil jij voor de jongeren in jouw gemeente betekenen?

De jeugd heeft de toekomst. We zien in heel Limburg dat de vergrijzing toeneemt, veel jongeren trekken naar de randstad toe, want hier zijn weinig banen en de opleidingen waar de jongeren naar zoeken worden hier niet gegeven. Ik wil ervoor zorgen dat jongeren in Brunssum blijven, en dat is ook goed voor de ouderen, want als er hier meer jongeren zijn, kunnen zij voor de ouderen zorgen.

Ben jij wel van plan om altijd in Brunssum te blijven wonen?

Dat ligt aan de situatie. Ik wil wel in Brunssum blijven wonen, maar het lijkt me wel leuk om er een appartementje in Den Haag bij te hebben, als ik ooit in de Tweede Kamer kom.

Word je, als jongste kandidaat in je gemeente, wel serieus genomen?

Niet door iedereen, maar ik luister liever naar de positieve mensen. Je ziet toch dat er veel oudere mensen zijn die mij een duwtje in de rug willen geven. Die zien dat ik veel ambitie heb, en dat ik een nieuw geluid laat horen. Ik merk van heel veel mensen dat ze er veel respect voor hebben dat ik de gemeentepolitiek in wil, en ze nemen me ook wel serieus.

Waarom moeten mensen op jou gaan stemmen?

Voor de toekomst van Brunssum.

Succes woensdag!