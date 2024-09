Op deze website kun je internetten als iemand uit de jaren 90

Op dit moment gebruik ik Google op een Mac uit de jaren 90, toen Google nog een studieproject op Stanford was.

Op Old Web Today kun je vanuit je browser duiken in de wereld van retrocomputeren. De website is ontwikkeld door Ilya Kreymer in samenwerking met Rhizome, een stichting voor mediakunst. Je kan er de oude versies van websites bezoeken, met precies dezelfde ervaring als wanneer je dat in die tijd zou doen. Om dat voor elkaar te krijgen simuleert de website achterhaalde browsers ,zoals Netscape en Internet Explorer, die draaien op achterhaalde versies van Windows, Mac OS en Linux.

Het werkt simpel: je voert een URL in en je kiest een datum. Op deze manier kon ik Google bekijken toen het nog op de servers van Stanford stond. En Facebook toen het nog “Thefacebook” heette.

Er bestaan al veel meer internetarchieven en deze website is daarvan niet per se de beste. Deze website is wel vernieuwend, omdat het internet van het verleden zo realistisch mogelijk wordt nagebootst. En met realistisch bedoel ik eigenlijk tergend langzaam. Maar dat is wel precies wat internetten in de jaren 90 was.

Old Web Today gebruikt emulatoren zoals Wine en Sheepshaver om de oude browsers en besturingssystemen op jouw moderne computer te laten draaien. De Wayback Machine is daarentegen veel sneller, omdat het de basale HTML van de oude websites direct in je browser laadt.

Deze website is pure cybernostalgie. Ik krijg het authentieke gevoel van een tergend langzame computer, zonder dat ik zo’n enorme retrocomputer in huis hoef te halen.