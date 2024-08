Op deze websites kan je zien of een robot je baan gaat inpikken

Robots nemen niet alleen onze banen over, ze vertellen het ons nu ook nog eens.

Er zijn steeds meer websites in opkomst die je laten zien hoe groot de kans is dat je baan uiteindelijk verdwijnt en wordt overgenomen door machines. Breng iets te veel tijd door op bijvoorbeeld Will Robots Take My Job? of Replaced by Robot!?, en je begint langzaamaan te geloven dat onze toekomst schrikwekkend veel op het leven in I, Robotlijkt.

De sites werken heel simpel. Het enige wat jij hoeft te doen is intypen wat voor werk je doet, waarna de koelbloedige sites de (vaak teleurstellende) cijfers op je af gooien: landschapsarchitectuur (95 procent kans op automatisering), kapper (80 procent), pr-specialist (18 procent). Help.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er steeds vaker robots worden ingezet voor allerlei doeleinden – van geneeskunde tot in het leger. Ze bestuderen veteranen om te kijken of ze aan PTSS lijden, schrijven artikelen die in kranten verschijnen en bewerken video’s. Ze vervangen zelfs barpersoneel, apothekers en boeren.

Zelfs zeer goed betaalde deskundigen kunnen in de nabije toekomst door robots worden vervangen.



Het goede nieuws is dat er maar weinig banen zijn die op korte termijn volledig door robots overgenomen kunnen worden. “Er zijn maar zeer weinig beroepen (minder dan vijf procent) geschikt voor volledige automatisering,” stond in een rapport van adviesbureau McKinsey uit 2017. Hoewel het voor kunstmatige intelligentie vrij makkelijk zou moeten zijn om gestructureerde en repetitieve taken over te nemen, is het een stuk moeilijker een AI creatief te laten denken. Dus CEO’s die nieuwe richtingen inslaan met hun bedrijf of industrieel ontwerpers die de nieuwste smartphones ontwerpen hoeven niet te vrezen voor hun baan.

Desondanks zijn de financiële gevolgen van de robot-opkomst nu al enorm: de banen die het meest vatbaar zijn voor automatisering zijn alleen in de VS al goed voor 2,7 biljoendollar aan lonen per jaar.

Is jouw baan in gevaar?

De beroepen die waarschijnlijk het snelst door bots overgenomen zullen worden, zijn grotendeels in twee categorieën op te delen: beroepen in een gestructureerde en voorspelbare omgeving, en beroepen die zich bezighouden met het verzamelen en verwerken van gegevens. Voorbeelden hiervan zijn kassamedewerkers, meterlezers, horlogereparateurs, fabrieksarbeiders, schakelbedienden, textielwerkers, postmedewerkers en beademingsverpleegkundigen.

Zelfs zeer goed betaalde deskundigen kunnen in de nabije toekomst door robots worden vervangen. Radiologen bijvoorbeeld, die in de VS momenteel zo’n 500.000 dollar [ongeveer 440.500 euro] per jaar verdienen. Dat ze zo vervangbaar zijn, heeft vooral te maken met het feit dat een groot deel van hun werk neerkomt op het herkennen van patronen – iets waar kunstmatige intelligentie momenteel al behoorlijk goed in is.

Robots kunnen zeer goedbetaalde beroepen overnemen Foto door Harry Sieplinga/HMS Images/Getty Images

Hebben de banenbots gelijk?

De makers van de sites die je met gebruik van bots vertellen of je baan in gevaar is, probeerden alleen maar behulpzaam te zijn. Laten we er dus niet van uitgaan dat het hun bedoeling was om een soort meta-laag toe te voegen aan de huidige robotgekte.

Zowel Will Robots Take My Job? als Replaced by Robot maken gebruik van modellen van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, in combinatie met een analyse van honderden beroepen die te maken hebben met automatisering, uitgevoerd door de Universiteit van Oxford.

Toen Fabian Beiner, de oprichter van Replaced by Robot, voor het eerst over de analyse van verdwijnende banen hoorde, probeerde hij een manier te vinden om deze informatie makkelijk doorzoekbaar te maken. “Daar had ik iets van dertig minuten voor nodig, inclusief het kopen van de domeinnaam,” zegt Beiner. “Ik voegde er wat deelknoppen aan toe, postte het op mijn LinkedIn en HackerNews, en besteedde er verder geen aandacht meer aan.” Dat halfuurtje werk van Beiner vond plaats in 2015. Inmiddels, drie jaar later, wordt de pagina tussen de 1000 en 5000 keer per dag bezocht.

Volgens de website ‘Will Robots Take My Job?’ is er een kans van 77 procent dat barpersoneel vervangen zal worden door robots

Het is belangrijk om te beseffen dat de informatie op deze sites gebaseerd is op de resultaten van andere reeds bestaande onderzoeken. Simpel gezegd schotelen ze gewoon de beschikbare data op een simpele manier voor. Maar hoewel de makers van de sites zelf geen onderzoek hebben gedaan naar welke beroepen zullen uitsterven, hebben ze wel een helder beeld van welke banen het grootste risico lopen. “Als je op je werk iedere dag zo’n beetje hetzelfde doet, is de kans groot dat je op een dag plaats moet maken voor software of hardware,” zegt Beiner.

Zo bescherm je jouw baan tegen de robots

Een mens-vrij personeelsbestand zit er voorlopig misschien nog niet in, maar het is duidelijk dat er wel serieuze risico’s verbonden zijn aan automatisering – vooral voor degenen die relatief eenvoudig en repetitief werk verrichten in in een gestructureerde omgeving.

Toch hebben bots moeite om sommige vaardigheden na te bootsen. “Mensen hebben een voordeel ten opzichte van machines op het gebied van creativiteit, fysiek niet-gestructureerd werk, emotioneel werk en alles wat een bepaalde vorm van menselijkheid vereist,” zegt Mathew Lawrence, een Senior Research Fellow bij het Britse Institute for Public Policy Research (IPPR) en mede-auteur van een onderzoek naar automatisering. “Automatisering betekent dus helemaal niet dat je je ineens moet laten omscholen tot ruimtewetenschapper. Beter worden in de eigenschappen die moeilijk te automatiseren zijn, helpt je al om je baan te beschermen.”

Daarnaast wordt verwacht dat de bots de komende jaar alleen al in de Verenigde Staten 15 miljoen nieuwe banen zullen opleveren (terwijl ze er 25 miljoen innemen). “Over het algemeen zal de hoeveelheid gegevens die tegenwoordig wordt geproduceerd alleen maar toenemen door de automatisering,” zegt Mubashar Iqbal, de ontwikkelaar achter Will Robots Take My Job?. “De vaardigheid om gegevens te analyseren om erachter te komen wat er in het hele systeem gaande is, zal waardevol worden.”

Momenteel is het de slimste zet om je te verdiepen in beroepen met de beste groeivooruitzichten, bijvoorbeeld een baan als docent, bedrijfsmanager of verkoper. Deze vereisen namelijk allemaal een bepaalde menselijkheid. En als je een mens met de juiste vaardigheden bent, zal geen enkele robot je ooit te slim af zijn.

