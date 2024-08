Op dit ‘Fat Camp’ worden dikke lichamen gevierd

Annette Richmond heeft ‘Fat Camp’ opgericht – een kamp voor dikke mensen. Diëten en sporten komen er niet aan te pas. In plaats daarvan draait Fat Camp om zelfwaardering, zelfbevestiging en natuurlijk om activiteiten in de buitenlucht. “Fat Camp biedt mensen de kans om op kamp te gaan – maar wel op hun manier,” vertelt Richmond.

Broadly was bij het allereerste Fat Camp in Henderson aanwezig – een kleine stad in de Amerikaanse staat North Carolina. Normaal gesproken draait zo’n kamp om afvallen en leren omgaan met je schaamtegevoelens. Maar hier wordt dat compleet omgedraaid. De vrouwen die bij het kamp aanwezig waren, vertellen ons hoe de blikken van anderen hebben beïnvloed hoe ze naar hun eigen lichaam zijn gaan kijken. “Nu raak ik langzaamaan gewend aan aan het woord ‘dik’,” vertelt Alyssa Gully uit Kentucky. “Als ik dat woord hoor, is mijn eerste reactie heel intuïtief. Het doet pijn. Ik probeer mezelf er nu steeds aan te herinneren dat het helemaal geen slecht woord is.”

Videos by VICE

Voor veel vrouwen die deelnemen aan het kamp is het de eerste keer dat ze met een groep optrekken waarbij iedereen ongeveer dezelfde lichaamsvormen heeft. “In het dagelijks leven ga ik vooral om met vrouwen die veel slanker zijn dan ik. Ze zijn zo knap en ik voel me soms echt oncomfortabel als ik bij hen in de buurt ben,” zegt Josie De Anda. “Hier, bij dit kamp, hebben we allemaal dezelfde soort ervaringen. Hier draait het om zelfwaardering.”



In Henderson delen vrouwen de veelal pijnlijke dingen die ze hebben meegemaakt. Die hangen vaak samen met het stigma dat er op dik zijn ligt. “Het maakte me destijds echt niet uit of ik ziek zou worden, ik wilde per se dun zijn,” zegt Liz Black, een van de sprekers op het kamp. De Anda weet nog hoe heftig het was om op te groeien met een dunnere zus die haar ooit vertelde dat ze een “slanke persoonlijkheid” had.



Tijdens het kamp gaan de vrouwen zwemmen, doen ze aan paddle boarding en yoga en springen ze op springkussens in het water – allemaal activiteiten die volgens Richmond heel ongemakkelijk kunnen zijn voor dikkere vrouwen, zeker als er ook dunne mensen bij zijn. “Als je in een omgeving bent waar iedereen qua uiterlijk op je lijkt, voel je je zoveel meer ontspannen. Daardoor krijg je meer moed om uit je comfortzone te stappen en dingen te proberen die je anders niet had gedaan.” Tijdens het kamp waren er ook kampvuursessies. De vrouwen mochten allerlei negatieve gedachten over zichzelf op een briefje schrijven en die vervolgens in het vuur gooien.

“Achteraf gezien denk dat ik dit weekend nodig had om me dapper te voelen,” zegt De Anda na afloop. “Nu zou ik m’n twaalfjarige ik willen vertellen dat ik sterk ben, en dat ik het recht heb om ruimte in te nemen – letterlijk en figuurlijk.”