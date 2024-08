Op dit Iraanse strand flirten jonge mensen stiekem met elkaar in auto’s

Bandar-Abbas is een havenstad in het zuiden van Iran, en ligt aan de Perzische Golf. De bewoners, zo’n 435.000, kijken uit op wereldsteden als Dubai en Abu Dhabi, aan de andere kant van het water. Het vissersstadje is een mengelmoes van Perzische, Arabische, Indiase en Afrikaanse culturen.

Fotograaf Faran Savi* bezocht de stad tijdens zijn drieweekse rondreis door Iran. Het viel hem op dat het strand vooral functioneert als een ontmoetingsplek voor jonge Iraniërs. Niet om te zwemmen, maar om de hele dag rondjes te scheuren over het zand met hun roestige auto’s en motoren. Vervolgens maken ze selfies. Op de achtergrond van hun selfies zijn vooral joekels van olietankers en vrachtschepen te zien.

Videos by VICE

“Ze beginnen pas echt veel selfies te maken wanneer de schemer valt. Dan wordt het hele strand bezet door families en vrijgezelle mannen en vrouwen die selfies maken,” vertelt Faran. “De mannen en vrouwen doen ook aan ‘Door-Door’, een soort tinderen via auto’s. Ze gaan dan met hun bakken stilstaan op het strand, om vanachter het stuur of de passagiersstoel met elkaar te flirten. Flirten in het openbaar wordt in Iran niet getolereerd, maar omdat het vanuit de auto zogenaamd in het verkeer gebeurt, kan de zedenpolitie niets doen,” vertelt Faran verder. “Iraniërs zijn experts in het omzeilen van het islamitische regime. En op het strand voelen ze zich veilig genoeg om dat te doen. Er waren meisjes die hun haar lieten wapperen in de wind,” vertelt Faran. In Iran zijn vrouwen verplicht om hun haar te bedekken met een hijab.

Instagram en WhatsApp zijn in Iran wel toegestaan. “Er is een ENORME selfie-cultuur in Iran,” zegt Faran. Maar vorige week konden veel Iraniërs hun selfies niet op Insta delen. Op vrijdag 15 november legde de Iraanse regering namelijk het hele internet plat, vanwege protesten tegen de prijsstijgingen van benzine. Inmiddels is het internet grotendeels hersteld.

Eén troost: als het internet eruit ligt, kunnen de jongeren van de stad zich altijd nog verzamelen op het strand, om selfies te maken en te flirten. Of gewoon om met hun auto’s over het zand te scheuren.

Bekijk hieronder de foto’s:

*De fotograaf komt niet uit Iran en heeft ons verzocht een pseudoniem te gebruiken om veiligheidsredenen.