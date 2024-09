Op dit weirde houseliedje laat Olaf Stuut zijn synthesizer brabbelen

Heb je een synthesizer wel eens horen stotteren? Of brabbelen? Of fluisteren? Olaf Stuut krijgt zijn instrument letterlijk aan de praat op zijn nieuwe liedje Era Terminal. Het is deephouse volgens het bekende Atomnation-recept: filmisch, een tikkeltje weird, melodieus en met grommende synthesizers.

Stuut bracht in juni het album Run uit, en had sowieso een lekker jaar: hij stond op DGTL, Welcome to the Future, Pleinvrees, Wildeburg en trad op in de VS, Londen, Parijs, Berlijn, Beirut, Istanboel en Berlijn. Deze maand komt hij met de nieuwe EP ET, waarvan Era Terminal een voorproefje is. Zelf zegt hij erover dat hij per toeval zijn Rhodes Groove door een voice processor haalde. “Stemmen vind ik altijd een mooie toevoeging aan elektronische muziek, het maakt het vaak een stuk organischer of menselijker. Vanuit daar ben ik gaan jammen en spelen met alle elementen die ik had. De uiteindelijke versie is een edit van een livejam die ongeveer 35 minuten duurde.”

Luister Era Terminal hieronder.