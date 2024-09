Koopjes op darknet: Burberry-tassen, goedkope hotels, en tripjes naar Disneyland

Het dark net staat vooral bekend als een plaats waar wapens, drugs en kinderporno kunnen worden gekocht. Maar sommige verkopers op de ondergrondse markt kiezen voor normalere producten: Burberry-tassen, goedkope hotel- en vluchttickets, en tripjes naar Disneyland.

Hoewel deze spullen zeker niet het populairst zijn op het dark web, blijkt uit de data dat er in ieder geval een aantal mensen zijn die gebruik hebben gemaakt van de producten en diensten.

Op AlphaBay, waarschijnlijk de grootste en populairste marktplaats van het dark web, wordt een drie-gangen maaltijd voor twee in het bekende Londense The Shard aangeboden.

“Geniet van het adembenemende uitzicht over de Londense skyline, terwijl je een door Michelin aanbevolen drie-gangen maaltijd eet,” staat bij de advertentie. Volgens de verkoopcijfers – die openbaar worden gemaakt als iemand het koopt – heeft één persoon de vraagprijs van €45 betaald.

Een andere verkoper, met de naam ETickets, biedt kaartjes voor Disneyland en Universal Studios Hollywood aan. Er staat niet veel informatie in de beschrijving, maar er zijn schijnbaar 23 mensen die de kaartjes hebben gekocht sinds oktober vorig jaar.

“Informeerde naar de tickets op maandag, bestelde ze dinsdag, ontving de tickets op donderdag. Geweldige verkoper met een goede communicatie, ik ben erg tevreden,” schreef een klant in april dit jaar.

Het vermoeden bestaat dat een aantal van deze kaarten zijn gekocht met gestolen creditcards.

Er is ook een aanbieding voor een vlucht en hotel, met een minimumbedrag van €445. 17 kopers bleken tot nu toe bereidt om dit bedrag te betalen.

Motherboard vond nog ongeveer 15 andere aanbiedingen voor vergelijkbare diensten en producten, maar de meesten hadden nog geen kopers. Bij deze aanbiedingen moet je denken aan nog meer tripjes naar The Shard, een rondleiding door het Palace of Westminster, en een familiekaart voor Shrek’s Adventure, een attractie voor kinderen in Londen.

“Ik verkoop kaartjes voor Disneyland en andere pretparken, die ik heb gekocht met een gestolen creditcard, rond de 30% goedkoper dan de kaartjes op de officiële website,” schreef een verkoper op het forum van AlphaBay in april.

Alleen, het pretpark heeft deze truc sinds kort door.

“Disneyland is riskant man,” schreef een ander afgelopen week. “Ze volgen alle IP-adressen die E-tickets kopen. Tenzij je echt heel erg voorzichtig bent, worden ze ongeldig gemaakt.”

Een manier om creditcardfraude tegen te gaan door het IP-adres te volgen, is als een bedrijf connecties met bepaalde proxy servers blockt. Een woordvoerder van Disneyland Resorts vertelde Motherboard dat het bedrijf samenwerkt met de politie om dit soort dingen tegen te gaan.

Tickets kunnen ook worden verkregen door andere methoden. Zo schrijft een verkoper bij zijn advertentie, “Deze kaarten zijn niet verkregen door creditcardfraude. Ze zijn verkregen door mijn methode van social engineering. Ik raad je aan om de kaarten een week van te voren te kopen. Vervolgens moet je gewoon meegaan in de rol van de e-mail die ik je stuur, die zullen ze scannen en dan krijg je het bandje of wat het evenement ook gebruikt.” Bij social engineering neemt een hacker contact op met een bedrijf en doet hij of zij zich voor als iemand anders – zoals bijvoorbeeld een medewerker – zodat ze informatie of diensten verkrijgen die normaal niet voor hen zijn.

Er is ook een grote hoeveelheid luxegoederen te vinden op AlphaBay, waaronder heel veel tassen van Burberry en andere dure merken, horloges van Seiko, en Fitbits. Het is niet duidelijk of deze nep of echt zijn.

Motherboard kwam geen handtas of horloge tegen dat ook echt was verkocht, maar er zijn wel meer dan 50 Fitbits verkocht sinds augustus.

De handel in goederen die je eerder bij een reisbureau of een winkel verwacht dan op het dark web, is misschien wel erg klein, maar toch lijkt de digitale ondergrondse wereld ook wel een voorkeur te hebben voor luxegoederen.