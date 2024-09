Op het stemfeest van !METS werd geschuurd, gediscussieerd en gestemd

Volg elke dag Kiezen met VICE en mis niks.

De twee keer dat ik heb mogen stemmen, heb ik dat gedaan in een school bij mij in de buurt. De stemhokjes bevonden zich in een gymzaal waar ik nog zwavelige hints van AXE-deodorant en zweet kon ruiken. Je moet er toch wat voor over hebben om de democratie in stand te houden. Maar gisteren op het stemfeest van !METS, Tolhuistuin en IZI Solutions in Amsterdam-Noord ging het er behoorlijk anders aan toe.

De Tolhuistuin was namelijk een van de eerste plekken in het land waar mensen om middernacht al konden stemmen. En dat was niet het enige vette. !METS had namelijk ook Rocks, Cho, Jairzinho, Stepherd & Skinto, Bokoesam en Jonna Fraser uitgenodigd om een show te geven. Mensen konden er gratis bij zijn – het enige wat ze moesten doen was zich aanmelden, en een stempas en identiteitsbewijs meenemen.

In deze ietwat grimmige tijden, was de sfeer gisteren bijzonder positief en vredelievend. Iedereen leek het gevoel te hebben dat ze met iets belangrijks bezig waren en dat ze geschiedenis schreven. En tegelijkertijd was het ook behoorlijk luchtig. Mensen waren in het rokershok met een peuk en een biertje in de hand aan het keuvelen over waarom je op een vrouw zou moeten stemmen, of kletsten gewoon over een vriendje dat niet reageert op appjes. Ondertussen werd er in de zaal geschuurd op zwoele liedjes van Jaizinho. Een pr-bureau zou het als een ‘viering van de democratie’ bestempelen. Het klinkt fucking suf, maar zo voelde het wel echt.

Fotograaf Raymond van Mil was gisteren met me mee om de avond vast te leggen voor de mensen die er niet bij konden zijn. Gisteren was de turnup groot in Amsterdam-Noord, nu de landelijk opkomst nog.

De livestream van gisteravond kun je hier terugkijken.