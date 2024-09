Op kleur gesorteerd snoep is zonde om op te eten

De dwangneuroot in je zal verknocht zijn aan de instagrampagina van Adam Hillman. Al ongeveer anderhalf jaar sorteert hij alledaagse objecten op kleur. Een beetje zoals je dat vast eens hebt gedaan met een zak Skittles, maar dan in mooie geometrische patronen. Hij begon hiermee nadat een kunstgroep op Facebook hem uitdaagde om dit te doen. Daarna is hij er nooit meer mee gestopt.

Vorig jaar zagen we wel vaker aardbeirode en zuurstokroze vormen op Instagram voorbijkomen, maar Hillman gebruikt daadwerkelijk eten om zijn patronen te maken. Van kleurrijk snoep maakt hij lijnen, vormen en kleuren die samen ingewikkelde geometrische patronen vormen. “Een van de redenen dat mensen mijn werk zo leuk vinden is dat het optische effect van het snoep visueel erg bevredigend is,” zegt hij. “Dat was nooit mijn bedoeling, maar het is een leuke bijkomstigheid.”

Hillman noemt zijn kleurrijke creaties “composities” en niet zozeer foto’s. Het mooi in beeld brengen is wel onderdeel van het proces, maar het werk bevat ook zeker aspecten van schilderen en beeldhouwen. “Mijn liefde voor kleuren en patronen vormt de basis van het werk,” zegt hij. Het minimalisme en De Stijl zijn grootste bronnen van inspiratie al geeft hij er wel een commerciële draai aan.

Dit jaar wil Hilman meer doen met video, waarvan je kleine experimentjes op zijn Instagram ziet. En deze foto’s, dus:

Meer werk van Adam Hillman zie je op zijn website.