Op Last Night On Earth werd er gezweet, gebokst en roekeloos gerockt

Er waren het afgelopen weekend niet genoeg handdoeken in Den Haag om al het zweet op te vangen dat tijdens Last Night On Earth verspild werd. Nee, tegen het rock-‘n-roll-festijn waar bands als Dirty Fences, Death Alley, Birth of Joy en andere knoeperharde acts het einde van de wereld inluidden, was geen enkele voorraad badstof bestand. Er werd gebokst, gerockt, gedanst en geknuffeld alsof iets anders met een steniging bestraft zou worden. Onze fotograaf Tim Ditzel stond op de voorste linie van dit alles, en schoot er een stel beelden voor het nageslacht.

