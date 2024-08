Op naaktfoto’s reageren met emoji’s is een regelrechte belediging 😤

De kans zit er dik in dat je weleens naaktselfies hebt verstuurd naar iemand die je leuk vindt, of andersom, dat je ze weleens hebt ontvangen van een scharrel of geliefde. En zelfs al is dat niet zo, dan kun je je vast inbeelden met welk beoogd doel zulke sexy foto’s worden verzonden. We willen ons allemaal begeerd voelen, vooral door iemand met wie we seks hebben of graag willen hebben. Het is extreem geil om seksuele spanning met sexting te voeden, om naaktfoto’s en complimentjes naar elkaar te sturen, en te vertellen wat je allemaal met elkaar wil doen.

Maar deze flirt-cocktail is delicaat en je kan het maar beter voorzichtig aanpakken. Logisch ook, dat iets wat zo is verweven met ons verlangen om gewild te zijn, aandacht en zorg nodig heeft. Daarmee voorkom je dat iemands zelfvertrouwen een deuk oploopt, dat iemand zich plots niet meer veilig en op haar of zijn gemak voelt bij je. Er is geen grotere afknapper dan iemand proberen op te winden, om er vervolgens achter te komen dat je in een totaal andere energie zit dan de geadresseerde. Reageer daarom sowieso nooit met emoji’s op een sexy naaktfoto.

Geloof mij maar, ik heb mijn portie ongeïnspireerde naaktfoto’s wel gehad, maar zelfs op die minder geslaagde foto’s is een non-reactie als “😍”— of erger “🍆”— moreel gezien weerzinwekkend. Een smiley staat niet in verhouding tot de overgave van iemand die zich openstelt en je probeert op te geilen. En ik ben niet de enige die dit vindt: de aanleiding voor dit artikel was een gesprek dat ik had met vrienden, die allemaal vertelden dat ze wel eens een aubergine/perzik hadden ontvangen na een naaktfoto, en allemaal vonden ze dat verschrikkelijk hard en pijnlijk.

Ik zal je even vertellen hoever sommige mensen gaan om een goede naaktfoto te maken – en dan heb ik het over sexting met wederzijdse toestemming tussen twee mensen die al een bestaande connectie hebben, niet over ranzige en ongevraagde dickpicks van vreemden (blokkeer en rapporteer die onwetende sukkels). Om te beginnen moet je ervoor zorgen dat je er ongelofelijk sexy uitziet, wat bijvoorbeeld betekent dat je je haar en make-up doet en een speciale outfit aantrekt. Vervolgens ga je op zoek naar een plek waar je niet wordt gestoord, met goed licht. En tot slot maak je de foto’s, door te poseren, de camera ergens neer te zetten waar-ie blijft staan, een timer te zetten en heel veel foto’s te maken waarop je gezicht er cute uit ziet én je taille en kont tegelijkertijd op hun mooist zijn, en dat allemaal in dezelfde seconde. Sommige mensen doen daarna nog andere dingen, zoals de foto bewerken en/of filters en effecten toevoegen.

Dit alles – vooral het deel waarin je de foto’s daadwerkelijk maakt – kan verschrikkelijk veel tijd en moeite kosten. En dat is voor iedereen zo. Mannen doen misschien minder aan de eerste rituelen van make-up en lingerie (als ze dat wel doen kan dat ook enorm sexy zijn trouwens), maar sommige hebben me verteld dat het ze zelfs meer tijd kost dan vrouwen om een goede foto te maken, puur omdat ze vaak minder ervaring hebben in het nemen van selfies en niet zo goed weten wat hun ‘goeie kant’ is en vanuit welke hoek ze er het voordeligst op komen te staan.

Een succesvolle sexting-relatie vergt balans, net als alle soorten relaties eigenlijk. Doe afstand van je dubbele standaarden en split de rekening, deel die laatste pizzapunt, en geef elkaar orale seks. Wanneer iemand haar of zijn kostbare tijd spendeert aan sexy dingen over jou denken en foto’s voor je te maken, geef diegene dan wat terug door ook tijd en aandacht te stoppen in je reactie. Bedenk welke moeite er zit in deze naaktfoto en antwoord vanuit je geile dankbaarheid.

Reageren met alleen emoji’s kost dus vrijwel nul moeite, en ook een reactie van één woord, zoals “tering” of “fuuuuuck” is mwah. Emotioneel lui zijn en jezelf verbergen achter emoji’s bevestigt alleen maar de hardnekkige mythe dat millennials aan zichzelf denken en niet in staat zijn om ‘echte’ relaties aan te gaan, ten gevolge van dit digitale tijdperk. Dat betekent niet dat je reactie helemaal geen emoji’s mag bevatten – maar wel dat het daarnaast ook wat inhoud moet hebben. Het gaat niet zozeer om wat je precies zegt, maar meer over het feit dat je iemand die zich kwetsbaar en sexy opstelt voor jou niet in de kou laat staan.

Als je het eng vindt om te reageren op wat je te zien krijgt (“wow, je tieten zien er geweldig uit”, “fuck, je piemel is zo groot”) probeer dan op de omstandigheden daaromheen te reageren (“het is zo fucking heet dat je deze foto ergens stiekem voor mij bent gaan maken”), of beschrijf wat het doel is (“als je hiermee vraagt of ik langs wil komen: ja, ik wil”).

En als je niet de reactie krijgt die je hoopte op je naaktfoto’s, vraag dan eens waar die ander opgewonden van wordt. Wie weet wordt het gesprek dat je daarover voert heel sexy, en vind je daarin inspiratie voor een nieuwe aanpak van je naaktselfies. Natuurlijk is de waarheid soms hard – iemands non-reactie kan iets zeggen over hoe (niet) geïnteresseerd iemand in jou is, en in ieder geval laat het iets zien van de moeite die iemand niet in jou stopt. Overweeg in dat geval om je naaktfoto’s voor de lol naar je vrienden te sturen, in plaats van naar je lover.

Toen ik dit onderwerp met een vriend besprak, en ik haar de naaktfoto liet zien waar ik echt een verschrikkelijk kille emoji op terug kreeg van mijn vlam, zei zij: “Holy shit. Deze foto hoort thuis in een museum.” Eindelijk voelde ik me gezien.