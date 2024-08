Op pad met de harde kern van de Ajax Vrouwen naar de bekerfinale

De tribunes bij Eredivisie- en bekertoernooien van het vrouwenvoetbal blijven vaak leeg, maar als Ajax speelt, is er altijd één vak vol. Daar zitten de allergrootste fans van het vrouwenteam: de ‘Amsterdames Altijd en Overal’. Zoals de naam doet vermoeden, hebben ze in zeven jaar nog nooit een wedstrijd van het team gemist.

Ajax en PEC Zwolle stonden afgelopen weekend in Rotterdam tegenover elkaar in de bekerfinale. Een groep van ongeveer vijftig man stapte met trommels, Ajax-shirts en hun opperbeste humeur de partybus in om de wedstrijd bij te wonen. Er werden polonaises gedaan, het bier ging allemaal op en stemmen werden schor geschreeuwd. Het stadion zat wederom allesbehalve vol, maar daar was nauwelijks wat van te merken. Tijdens de wedstrijd werden er zelfbedachte liedjes gezongen over favoriete spelers en het vertier spatte van de tribune af. En niet zonder succes: Ajax sleepte voor het derde jaar op rij de beker binnen.



Fotograaf Raymond van Mil ging met ze mee. Bekijk hieronder de foto’s: