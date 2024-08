Op pad met Sinterklaas en Zwarte Piet op Curaçao

In Nederland moest er een heleboel politie worden opgetrommeld om de verschillende landelijke intochten van Sinterklaas rustig en geweldloos te laten verlopen, maar tijdens de intocht op Curaçao ging het er een stuk gemoedelijker aan toe. “Eigenlijk is de optocht hetzelfde als in Nederland, maar dan met een Caribisch sausje eroverheen. Er zijn steelbands en er wordt veel meer gedanst,” vertelt fotograaf David van Dam. Twaalf jaar geleden ging hij voor het eerst op vakantie naar Curaçao tijdens het Sinterklaasfeest. “Dat donkere mensen zichzelf schminken als Zwarte Piet, en dat Sinterklaas zichzelf wit schminkt, dat vond ik heel interessant, en wilde ik een keer vastleggen.”



Toch werd er ook in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, geprotesteerd. Zo’n vijftig demonstranten van onder andere Piet Bai Flit, de Antilliaanse delegatie van KOZP, protesteerden tegen Zwarte Piet. “Toen ik er was, huurde ik toevallig een appartement van een vrouw die fel tegen Zwarte Piet was. Ze vond het een ultiem voorbeeld van de erfenis van witte kolonisering; een kolonie een dubieuze traditie opleggen die het vervolgens hartstikke normaal gaat vinden. Maar het grappige is dat de meeste mensen die ik heb gesproken het een prachtig feest vinden. De mensen die ik heb gevolgd hadden op geen enkele manier het idee dat het niet meer zou kunnen, of dat het racistisch zou kunnen zijn.”

Bekijk hieronder de foto’s van David, die op de dag van de intocht een hulpsint en zijn Pieten op Curaçao volgde in hun activiteiten: