Op Reddit speelt een groep enthousiastelingen de Nederlandse politiek na

Zoals je vast wel weet, zijn vandaag de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wat je waarschijnlijk niet wist, is dat er eerder deze maand ook al verkiezingen waren. Bij die verkiezingen deelden D66 en GROEN de winst, en haalde de Communistische Partij Nederland evenveel zetels als de PVV.

Niet dat je daar verder iets van gaat merken, want de verkiezingen vonden plaats op Reddit, en gingen over de Reddit Model Tweede Kamer (RMTK), een subreddit waarin een toegewijde groep politieke enthousiastelingen het hele jaar door de hele Nederlandse politiek naspeelt – behalve een Tweede Kamer is er ook een model Eerste Kamer. Er zijn zes partijen vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek op Reddit, zowel bestaande als zelfverzonnen.

De leden van de RMTK dienen wetsvoorstellen en moties in, en stellen Kamerbrieven en Koninklijke Besluiten op. Die worden aangenomen of afgewezen door de overige leden van de Eerste en Tweede Kamer. In fictieve media worden deze fictieve besluiten vervolgens aangekondigd, en in het RMTK-café wordt erover nagepraat. Dat die wetten verder geen enkel effect hebben –Reddit-wetten hebben in de echte wereld natuurlijk niets te betekenen – maakt de deelnemers aan de politieke simulatie niets uit. Om erachter te komen waarom deze groep (voornamelijk jonge) redditors zich hier dan toch mee bezighoudt, sprak ik met redditor th8, de hoofdmoderator en Secretaris Generaal van RMTK, die in het dagelijks leven studeert in Nijmegen.

VICE: Hoi! Wat is er zo leuk aan RMTK?

Th8: In de eerste plaats is doen alsof je een politicus bent natuurlijk erg leuk, als je daarin geïnteresseerd bent. Ik herinner me goed hoe spannend ik de coalitieonderhandelingen vond toen we voor het eerst ons eigen kabinet gingen samenstellen. Inmiddels speel ik zelf niet meer mee binnen de simulatie, als hoofdmoderator ben ik namelijk onpartijdig. Nu haal ik mijn plezier vooral uit onze chatgroep, waar elk moment van de dag gepraat wordt over de echte politiek, of onze modelpolitiek. Het is natuurlijk het leukst als je achter de schermen om de rol die je aanneemt binnen RMTK kan lachen.

Hoelang bestaat RMTK al?

Het is officieel van start gegaan op 26 mei 2015. We zitten dus al bijna tegen ons tweejarig jubileum aan.

Hoeveel actieve leden zijn er?

Momenteel ligt het aantal actieve leden rond de vijftig. We hadden het afgelopen jaar een dipje, maar gelukkig begint de interesse weer aan te trekken.

Hoe is de simulatie ontstaan?

Er bestonden al langer Engelstalige modelregeringen op Reddit. RMTK is ontstaan uit een klein groepje Nederlandse redditors dat actief was op een van die modellen. Dankzij de subreddit TheNetherlands wist het project een grote Nederlandstalige doelgroep aan te spreken om succesvol van start te kunnen.

Een motie van wantrouwen die onlangs door één van de Kamerleden werd ingediend

Hoe ben jij er zelf bij betrokken geraakt?

Ik zag zelf de aankondiging op TheNetherlands, en ik heb me toen eigenlijk meteen naar binnen gewerkt als partijleider van de toenmalige partij GroenLinks. Kort daarna kwam RMTK in een leiderschapscrisis door het plotselinge verdwijnen van onze vorige hoofdmoderator. Toen ben ik eigenlijk het leiderschap ingerold, en sindsdien bleef ik altijd in een soort baantjescarrousel zitten.



Hoeveel tijd besteed je eraan?

Te veel. Omdat er op elk moment van de dag wel iets wordt besproken in onze chat ben ik bijna de hele dag in meer of mindere mate met RMTK bezig. Al is praten in een chat natuurlijk niet hetzelfde als het modelland regeren. Ik denk dat onze leden tussen de tien minuten tot een paar uur per dag ermee bezig zijn. Het ligt er maar net aan hoeveel tijd je er aan wil besteden.

Ben je ook buiten Reddit politiek betrokken?

Ik ben zelf lid van een partij en jongerenafdeling, maar daar doe ik niet echt veel mee. Ik zou graag naar wat meer bijeenkomsten gaan, maar ik ben er nog niet aan toegekomen.

Heb je het met mede-RMTK’ers ook over de echte politiek?

Ja. Het gaat in onze chatgroep vaak over de echte politiek die wij vrij uitbundig volgen. De meeste leden komen erbij omdat ze een vage interesse hebben in politiek. Veel daarvan zie ik na verloop van tijd lid worden van een politieke partij of een politieke jongerenorganisatie. Daarnaast kunnen sommige van ons alvast denken over een toekomstige baan in de politiek.

Ga je vandaag stemmen?

Jazeker, ik denk dat iedereen die lid is van RMTK dat wel gaat doen, voor zover ze al stemgerechtigd zijn.

Dank je, en veel plezier met stemmen vandaag!