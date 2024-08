Op reddit spelen 300.000 mensen het echte leven alsof het een MMORPG is

In 2003 publiceerde Nick Bostrom, als filosoof verbonden aan de Oxford Universiteit, het paper “Leef jij in een computersimulatie?” in de Philosophical Quarterly. In dit gezaghebbende stukje filosofie zei hij dat een van de volgende drie dingen waar zijn:

Mensen zullen uitsterven voordat ze evolueren tot postmensen met krachtige computers in hun brein. “Postmensen” zijn niet geïnteresseerd in het runnen van complexe simulaties – het is geen onderdeel van hun cultuur. Het is bijna zeker dat we in een simulatie leven.

Bostrom concludeert dat we niet kunnen weten of een van deze statements correct is. “In het donkerste woud van onze huidige onwetendheid, lijkt het verstandig om uw geloof te verdelen over punt 1, 2 en 3.” Bijna 300.000 Reddit-gebruikers geloven echter vooral in optie 3. Dit is de wereld van r/Outside, een subreddit waar iedereen gelooft dat het universum een spel is.

Dit is “een subreddit voor Outside, een gratis MMORPG [massively multiplayer online role-playing game] ontwikkeld door Deity Games. Het is met meer dan 7 miljard actieve spelers het meest populaire spel ter wereld.” Outside is natuurlijk geen spel, maar gewoon het leven in de echte wereld – een simulatie die is ontwikkeld door onze verre nazaten uit de toekomst.

Posts op r/Outside hebben een stimulerende werking op de geest, omdat ze je dwingen op een andere manier na te denken over de wereld. “Ik blijf maar roddels horen dat iemand aan het begin door een exploit (een glitch in de software, red.) een goddelijke status kon bereiken voordat de dev’s (ontwikkelaars, red.) het konden fixen. Is dat waar?” schreef iemand een paar dagen geleden in wat waarschijnlijk een verwijzing is naar Jezus of Mohammed.

“We hebben niets om op te varen, behalve de verhalen van de gebruikers die al een lange tijd zijn uitgelogd en de devs al lang geleden zijn gestopt met patchen,” zegt iemand anders. Goed punt, want inderdaad: christenen en islamieten baseren zich grotendeels op de bijbel of de koran voor hun wijsheid, en mensen die echt kunnen vertellen hoe het was zijn al lang “uitgelogd”. Deze denkwijze vertegenwoordigt een flink deel van de mensen op deze subreddit. Maar niet iedereen is hetzelfde, in r/Outside.

Sommige mensen gebruiken de simulatiegedachte als een soort zelfhulp. Als het leven ze te gortig wordt, gaan ze het gewoon zien als een serie kleine spelletjes, opdrachtjes of missies die ze kunnen behalen. Iemand vraagt tips om het “minigame” gewichtsverlies te halen, terwijl iemand anders vraagt of het nodig is “spelpunten” te gebruiken om te leren koken. Een derde vraagt zich af of een doorhaalsessie zijn “sleep stats” naar beneden haalt.

De oorsprong van r/Outside is mij nog niet duidelijk. Screenshots uit de Internet Archive’s Wayback Machine laten in elk geval zien dat de groei ongeveer in 2014 inzette, toen zo’n 100.000 mensen zich hadden geabonneerd. Ik heb verder geen orale geschiedenis kunnen vinden online, en de beheerders beantwoorden mijn vragen niet. Wat we weten is dat de reddit 8 jaar geleden is begonnen door iemand die zijn of haar naam inmiddels heeft verwijderd uit de beschrijving. Het mysterie is denk ik ook deel van het ontwerp. Een deel ervan moet intact blijven voor mensen om er echt in te geloven. En het is zeer effectief.

Een buitenaards wezen zonder kennis van de Aarde en de mensheid, zou na het lezen van deze reddit zeker geloven dat de hele wereld meedoet aan een gigantisch rollenspel. Er is praktisch geen ruimte voor de notie van een echte wereld of realiteit. Dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn in dit universum. Memes zijn volgens regel nummer 8 absoluut verboden: “NO MEMES. Advice animals, or variants thereof, will result in a ban,” en opvallend genoeg geloven mensen in de vrije wil. Regel nummer 4 luidt als volgt: “The game is mostly run by the players. All in-game items and rules are determined by players, not mods or devs.”

Zelfs al is het universum een spel, de mogelijk om eraan te ontsnappen ligt nog wel in onze handen: op r/Outside.