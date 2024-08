Op station Eindhoven draai je nu als een astronaut rond de aarde

Vroeger had ik van die speciale flippo’s waarin je diepte zag als je ze een beetje heen en weer bewoog. Op station Eindhoven is nu een volledige wand bekleed met datzelfde materiaal, waarin je nog veel meer diepte ziet. De wand is maar een paar centimeter diep, maar toch lijkt het alsof je een flink stuk door de muur kijkt.SPACE van Daan Roosegaarde is gebaseerd op een satellietfoto van de hele aarde terwijl het donker is. Je ziet heel goed waar snelwegen liggen, waar veel mensen wonen en de plekken waar helemaal niemand komt. Je ervaart dus een beetje hoe het is om de aarde vanuit de ruimte te zien – een kans die je voorlopig alleen hebt als je ontzettend goed getraind bent of er een flinke tas geld voor over hebt.



“Dit is het netwerk van licht dat we als mens creëren,” zei Daan Roosegaarde toen ik hem eerder dit jaar onder andere over dit onderwerp sprak. “Ik vind het zelf wel mooi, omdat het laat zien waar leven is en de impact die we hebben als mens op de aarde. In Egypte zie je rond de Nijl veel licht, en de rest is gewoon zwart. En het verschil tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is heel dubbel. Aan de ene kant is het alsof je naar de sterren kijkt, maar aan de andere kant denk je ook: wat zijn we toch brute wezens.”

Voor SPACE heeft Studio Roosegaarde de aarde als het ware als een appel geschild, waardoor er strook van negentig meter aan beeldmateriaal ontstond. Langs de wand loop je van pool naar pool en maak je in de tussentijd enkele rondjes om de aarde. Tijdens die reis zie enkele verrassingen die Studio Roosegaarde in het beeld heeft gestopt. “Je ziet bijvoorbeeld bosbranden,” zegt Daan Roosegaarde, “en een hele grote kolonie lichtgevende algen die je ook echt vanuit de ruimte kan zien.”

Dat laatste is een subtiele verwijzing naar Glowing Nature, dat volgende maand als onderdeel van Icoon Afsluitdijk bij de afsluitdijk te zien is. SPACE is een permanent werk op station Eindhoven. Als je bijvoorbeeld dit weekend nog naar Dutch Design Week gaat, moet je er zeker even een kijkje nemen.