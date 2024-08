Op TikTok kunnen mensen nu ook huizen kopen

Toen de 23-jarige Noah Berghammer uit het appartement werd gezet dat hij in New York onderhuurde – vanwege de onverwachte terugkeer van zijn vriend, de eigenaar – had hij slechts vier dagen om een nieuw appartement te vinden.

Nadat hij websites als StreetEasy had afgestruind en gereageerd op Facebook-groepen die zich richten op huurders, besefte hij dat zijn tijdsbestek hem in een bijna onmogelijke positie bracht, dus ging hij naar TikTok om te klagen. De New Yorker pikte zijn video op, plaatste hem op hun Instagram en de video ging “semi-viraal”. Tegen het einde van de vier dagen had een reisfotograaf hem bereikt om hem haar appartement aan te bieden. “Haar plek was zo verdomd mooi en ik kon het niet betalen, maar ik mocht van haar betalen wat ik kon als ik haar kat te eten gaf”, zegt Berghammer. “Het heeft me min of meer gered.”

Berghammer is niet de eerste jongere die zich tot TikTok wendde voor huisvesting, en hij zal niet de laatste zijn. In feite is vastgoedcontent op de app booming (ondanks de algemeen erkende vastgoedcrash), met de hashtag #property die meer dan 3,6 miljoen views heeft en nog steeds groeit. Makelaars plaatsen steeds vaker woningtours voor beschikbare woningen of huurappartementen via TikTok. Maar aangezien 80 procent van de mensen op TikTok tussen de 16 en 34 jaar oud is (en dus behoorlijk slechte koopvooruitzichten heeft), gaat de vastgoedhype op TikTok dan ook tot daadwerkelijke verkopen leiden?

Tanya Baker, een makelaar gevestigd in Londen, zegt dat het posten op TikTok (in ieder geval) leidt tot extra bezichtigingen. “Een recente vermelding op Rightmove gaf ons 4.500 paginaweergaven in twee weken, maar dezelfde vermelding op TikTok leverde 1,1 miljoen weergaven op”, zegt ze. “Deze extra bezichtigingen hielpen de woning binnen enkele weken te verkopen.” Baker zegt dat ze vergelijkbaar geluk heeft gehad op Instagram, waar ze een huis verkocht dat voor 1,75 miljoen pond te koop stond.

Baker’s TikTok-huisvideo’s leveren vaak miljoenen views op, waarbij ze als “niet je gebruikelijke makelaar” een rondleiding van de woning geeft. De video’s worden verticaal gefilmd, speciaal voor de app, en zijn vaak veel sneller dan de gemiddelde vastgoedvideo – aantrekkelijk voor jongere mensen met een kortere aandachtsspanne. Haar hond maakt vaak een gastoptreden en ze is vaak te zien terwijl ze de kijkers het pand binnen zwaait of naar specifieke kamers wijst, waarbij ze kleine stukjes tekst toevoegt als een overlay: Het geheel doet sterk denken aan MTV Cribs of Vogue‘s “73 Questions” serie.

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat veel van Baker’s miljoenen kijkers gewoon nieuwsgierige interieurliefhebbers zijn met 200 dollar op hun bankrekening die ervan dromen om ooit een huis te bezitten, zegt ze dat de app de vastgoedsector in elk geval al voorgoed heeft veranderd.

“Het heeft agenten een platform gegeven om ons werk te doen, maar dan met een creatief randje,” zegt Baker. “Een rand die de grenzen tussen formaliteit en vriendschap doet vervagen. Het maakt je tastbaar en menselijker.” Baker begon in 2021 na het opzetten van haar eigen bedrijf – Keller Williams – op TikTok te posten, en tegen de tijd dat haar kopers haar persoonlijk ontmoeten, vertellen ze haar vaak dat ze het gevoel hebben “dat ze door een vriend worden rondgeleid”.

Zoals bij alle vastgoedplatforms zijn er ook virale berichten die te mooi lijken om waar te zijn – zoals tweekamerappartementen in Brooklyn, New York, voor slechts $1600 met “alle voorzieningen inbegrepen”. In de huidige huizenmarkt is dit ongeveer net zo zeldzaam als het winnen van de loterij, maar toch trekken de video’s overvloedig commentaar met de vraag hoe en waar je je aan kan melden. Het spreekt voor zich dat je niet elke vastgoedpost die je op TikTok tegenkomt moet vertrouwen – net zoals je niet elke TikTok beautyhack moet proberen (ahem, erectiecrème op je lippen gebruiken). Je moet ook geen stortingen doen zonder de makelaar persoonlijk te spreken.

Hoewel sommige TikTokkers dankzij dergelijke video’s met hun droomhuis trouwen, is dit hele genre video op de app met oog op de sombere kopersmarkt gewoon een andere entertainmentcategorie geworden. Daarom maken makers als Caleb Simpson – die bekend staat om het feit dat hij mensen op straat vraagt wat ze voor huur betalen en vervolgens zijn 7,1 miljoen volgers meeneemt op een rondleiding door hun huis – elke dag virale huisgerelateerde content. Nu de meeste jongeren geen eigen huis kunnen bezitten, is #huistok een manier voor ons allemaal om onze stoutste appartementdromen uit te leven, zonder het ooit echt te bezitten.

Voor degenen die nog steeds in de huurcategorie zitten, is het echter nuttig gebleken voor een aantal mensen in nood – je moet gewoon hopen en bidden dat je post viraal gaat. Tori Ely, gevestigd in Los Angeles, vergelijkt het vinden van een huisgenoot op de app met hoe millennials Facebook Marketplace gebruiken.

“Ik heb twee huisgenoten, een van hen ken ik van de universiteit en de andere, Evan, via een TikTok-post.” Hij is geweldig, oprecht hilarisch, en we kunnen super goed met elkaar opschieten”, zegt hen. “Met het algoritme bereik je mensen die dezelfde interesses hebben als jij, en we zijn nu eerlijk gezegd net familie.” Ely is al van plan hun volgende appartement te betrekken met een andere persoon die hen op TikTok heeft ontmoet.

Dan zijn er de mensen die op TikTok verhuurvideo’s reageren met de hoop op nieuwe vriendschappen. Toen bedrijfsleider Casey Han in maart 2022 de vrijgekomen kamer in haar appartment postte, kreeg ze na een paar uur al snel 200.000 views en honderden reacties. De video heeft nu meer dan 850.000 views. “Na het lezen van de commentaren en directe berichten, merkte ik dat veel van hen niet alleen mensen waren die op zoek waren naar huisvesting, maar ook mensen die in New York woonden en nieuwe vrienden wilden maken,” zegt ze.

Han koos haar TikTok-huisgenoot, Ashley, omdat ze “veel overeenkomsten” hadden – vooral hun leefgewoonten, leeftijd, en beiden opgegroeid in een Koreaans immigrantengezin. Ze wonen nu al meer dan zes maanden samen en tekenen binnenkort zelfs een commercieel huurcontract met een paar andere vrienden om de plek te gebruiken als kunststudio. Han is van plan TikTok te gebruiken voor al haar toekomstige woonwensen, omdat het platform makers en huisgenoten “een beter medium biedt om hun persoonlijkheid te tonen”.

Dingen gemeen hebben met de mensen met wie je samenwoont zou immers altijd het eerste uitgangspunt moeten zijn (en had waarschijnlijk een aantal huisgenoten-horrorverhalen kunnen voorkomen). “Wat ooit wat bescheiden Craigslist-postings waren op zoek naar huisgenoten, of statische foto’s van donkere appartementen op StreetEasy, is nu veranderd in iets meer innemends,” zegt Han. Of je je engageert omdat je daadwerkelijk een kamer nodig hebt, op zoek bent naar een vriend, of een kijkje wilt nemen in iemands persoonlijke ruimte, is geheel aan jou. Hoe dan ook, wees niet verbaasd als je appartementencomplex veel begint te lijken op je For You-pagina.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

