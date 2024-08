Op veel plekken in Nederland ruikt het elke lente naar zaad door de spermaboom

Al sinds ik weet hoe sperma ruikt, vraag ik mij af welke boom er elke lente zo’n keiharde zaadlucht verspreidt. Mocht je dit nog nooit zijn opgevallen, raad ik je aan om in april of mei in het dichtstbijzijnde park (zojuist nog fietste ik door een Amsterdams park en rook ik het) een wandeling te maken en diep via je neus te inhaleren. Je waant je meteen bij een groot bukkake-festijn, dat verzeker ik je.

Maar welke boom is nou precies deze schaamteloze spermaluchtverspreider? Om dat uit te vinden, ging ik op onderzoek uit. Mijn broer, die tuinman is, weigert serieus in te gaan op mijn vraag: “Misschien is het die boom waar ik altijd overheen sta te rukken.” Dus duik ik het internet op, maar de online meningen zijn wel wat verdeeld over welke boom de boosdoener is.

Het sterke aroma roept zalige herinneringen op aan het gebruikte condoom dat ik na mijn ontmaagding wekenlang in een doos onder mijn bed bewaarde.

Zowel kastanjebloesem als de bloemen van de Chinese sierpeer zouden volgens veel mensen naar zaad ruiken. Maar wat zou dit artikel zijn als ik die aannames niet zou testen? Daarom besluit ik naar de dichtstbijzijnde Intratuin te fietsen. Nadat ik bij binnenkomst eerst duizend kleurige sierpotten en “alles voor vis en vijver” heb bekeken, vind ik met gemak de Chinese sierperen. Als een hongerige bij laat ik mij door hun geur naar ze toe leiden. En die geur is onmiskenbaar: sperma. Het sterke aroma roept zalige herinneringen op aan het gebruikte condoom dat ik na mijn ontmaagding wekenlang in een doos onder mijn bed bewaarde, totdat mijn moeder het vond. De kastanjeboom – die iets verderop te vinden is – kan er overigens ook wat van. Ook deze boom ruikt doordringend naar het product van het mannelijk orgasme. Ik geloof dat de kastanjeboom eens iets zoetere spermageur heeft. Maar het ontloopt elkaar niet veel.

John Murgel, een tuinder, zei eens tegen de Amerikaanse krant Westword dat we bij bloemen “vaak denken aan zoete geuren en bijen, maar dat er wereldwijd heel veel bloemen en planten zijn die juist vreemde of onaangename geuren verspreiden om insecten aan te trekken.” En spermalucht hoort daar dus ook bij.

“Het is niet zo dat bomen ook seks willen of geil zijn en ik geloof niet dat mensen die van seks houden opgewonden raken van die bomen.”

Ik bedenk dat het eigenlijk hartstikke logisch is dat kastanjebloesem en Chinese sierperen deze geur verspreiden. Het riekt namelijk naar seks. En dat is precies waar het deze bomen om te doen is. Mensenseks en plantenseks ruiken soms dus blijkbaar hetzelfde. Waar de paradijsvogel een vrouwtje nog kan imponeren met zijn danskunsten, moet een bloem het hebben van zijn sexy geur. De mannelijke bloem lokt zo insecten naar zich toe die zijn stuifmeel (of mannelijke geslachtscellen) naar de gewillige stampers van hete vrouwelijke bloemen brengen.

Voordat ik verzeild raak in erotische fantasieën over planten, besluit ik om een wetenschapper te vragen waarom bomen naar sperma kunnen ruiken. “Er is geen oorzakelijk verband tussen sperma en kastanjebloesem,” zegt gepensioneerd bioloog Tom Hommes als ik hem opbel. “Het is niet zo dat bomen ook seks willen of geil zijn en ik geloof niet dat mensen die van seks houden opgewonden raken van die bomen.” Grinnikend vertelt Hommes dat hij zijn studenten regelmatig aan de bomen liet ruiken. “Dan vroeg ik ze waar ze het naar vonden ruiken.” Als ik hem vraag hoe het dan toch kan dat deze bloesems tot dezelfde geur komen als wat er tijdens een orgasme uit een piemel komt, zegt hij dat de bomen dezelfde stofjes uitscheiden die toevallig ook in sperma aanwezig zijn. Dat zijn trimethylamine en dimethylamine, wat weer derivaten van ammoniak zijn. “Het komt vaker voor dat dezelfde stofjes volkomen onafhankelijk van elkaar opduiken in de biosfeer.” Volgens Hommes werd in vroeger tijden in biologieboeken nog wel eens geheimzinnig gedaan over de ‘opvallende’ geur die kastanjebloesems en Chinese sierperen hebben.

Wat wil een mens in deze tijd van het jaar nou liever dan een warm lentebriesje dat naar sperma ruikt?

Tegenwoordig winden we er geen doekjes meer om. Op een subreddit voor een Amerikaanse universiteit is zelfs een petitie te vinden om alle naar sperma ruikende bomen te kappen. Hier kom ik erachter dat er best wat mensen zijn die zich behoorlijk opwinden over de spermabomen. “Kinderen horen niet op jonge leeftijd al geconfronteerd te worden met de geur van sperma,” zegt iemand bijvoorbeeld.

Deze spermaboomhaters zouden het liefst de bomen zien verdwijnen. Helaas voor hen gedijen zowel de Chinese sierpeer als de kastanjeboom erg goed bij warm weer. En aangezien het afkoelen van de aarde nog niet direct op de planning staat, zie ik het somber voor ze in. Ik zelf snap overigens niet waar ze zich zo druk om maken. Wat wil een mens in deze tijd van het jaar nou liever dan een warm lentebriesje dat naar sperma ruikt? Kom maar op bomen. Show me.