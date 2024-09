Op ‘Watching’ van Charlotte de Witte is geen straaltje licht te bekennen

Het kan zijn dat je als Nederlander nog niet hebt gehoord van Charlotte de Witte, een Belgische producer die in haar thuisland (en ver daarbuiten) al een aantal jaren heel hard gaat. Ze bracht muziek uit op het label van Tiga, stond als tiener al voor duizenden mensen te draaien, en nam ooit een mix voor ons op. Het wordt dus eens tijd dat we haar donkere techno in Nederland net zo omarmen als dat ons buurland dat doet.

Dat de producer aangetrokken wordt door de complete duisternis die elektronische muziek kan bevatten, hoor je wederom terug in Watching, een track van haar nieuwe EP Our Journey die volgende week uitkomt. Met meer dan acht minuten op de teller neemt ze ruim de tijd om de kamer waarin je je bevindt te ontnemen van elke bron van licht, figuurlijk gesproken dan. De rest van de EP belooft hetzelfde te doen, als we deze cryptische teaser mogen geloven.

Charlotte de Witte staat 18 februari in de Warehouse Elementenstraat tijdens Wonderland. ‘Our Journey komt op 23 januari uit op Sleaze. Luister hieronder naar ‘Watching’.