Op welk type mannen je valt zegt veel over wie jij bent

Als je alles over iemand wilt weten, zijn er twee dingen waar je op moet letten: met wie diegene bevriend is, en het type waar diegene op valt. Het eerste is wel iets waar je nog een beetje invloed op kunt uitoefenen, het tweede niet echt. En daarom zegt het juist heel veel over je.

Zoals uit 99 procent van alle heteroseksuele relaties blijkt, krijgen mensen zelden een relatie met iemand die op papier helemaal hun type is. Vriendschappen ontstaan vaak toevallig, maar bij de liefde is er toch ook iets psychologisch en ongrijpbaars in het spel. Waarom voel je je anders alleen aangetrokken tot mannen die jou niet interessant vinden? Het moet toch een reden hebben dat je altijd naar rechts swipet als iemand zijn zijkanten heeft opgeschoren, en al je exen in de creatieve sector hebben gewerkt?

Videos by VICE

Natuurlijk hebben zulke dingen een reden. We hebben op een rijtje gezet wat al je onderhuidse voorkeuren precies over jou zeggen.

Die man die niet op social media zit

Je hebt geen zin meer in domme tweets en aanstellerige instagramfoto’s, dus richt je je pijlen op een type waarvan je je geen zorgen hoeft te maken dat hij zichzelf – en jou – online voor schut zet. Dat heeft goede en minder goede kanten: je zult zelf misschien wat meer in het hier en nu leven, maar de kans is ook groot dat je uit moet leggen wie die Kylie Jenner nou eigenlijk is.

Jij bent iemand die zichzelf altijd wilt verbeteren. En ook als je een spaarzame keer drie uur lang niet op social media zit doe je daar je stinkende best voor. Het afgelopen jaar ben je waarschijnlijk kortstondig vegan geweest, en je probeert je vrienden er al langer van te overtuigen dat ze een keer aan mindfulness moeten doen, ondanks dat ze je al lang hebben verteld dat het heus wel goed met ze gaat.

De ontzettend knappe, maar ook best wel domme man

Je bent al samen met hem sinds de middelbare school. Je hebt nog nooit de neiging gehad om je te verontschuldigen voor het feit dat hij niet ontzettend knap is, want hij ís ontzettend knap. Je neemt hem graag mee naar feestjes, want iedereen mag weten dat hij bij jou hoort. Wel hoop je diep vanbinnen dat de muziek net wat te hard staat, zodat als hij een keer zijn mond opentrekt, iedereen zo min mogelijk zal merken dat hij eigenlijk weinig zinnigs te melden heeft.

Het liefst zou je net als Molly Mae en Tommy Fury uit Love Island zijn, en een man hebben die geobsedeerd door je is. Een man die zegt dat je “echt heel slim bent” als je alleen gewoon het woord ‘feminisme’ in een zin hebt gebruikt. Niet dat hij ongelijk heeft trouwens, want je bent ook wel vrij slim als je beseft dat je nooit álles kunt krijgen, en je je dus maar beter kunt richten op het allerbelangrijkste: dat-ie er goed uitziet. Goed gedaan!

De man die best saai is en met wie je helemaal niks deelt maar die in ieder geval wel zijn zaakjes op orde heeft

Jij waardeert de eenvoudige dingen in het leven: een bedframe, voedzame maaltijden en een goede beurt op z’n tijd. Je bent niet altijd zo geweest, dat is niemand. Je hebt gewoon wel genoeg rondgescharreld, steeds weer diezelfde man gedatet en je uiteindelijk gerealiseerd dat je het zat bent om iemands moedertje te spelen. Je kunt best zijn was blijven doen, het huis blijven schoonmaken en hem uit bed trappen als hij in het weekend tot in de late middag in zijn bed blijft stinken, maar je kunt ook gewoon gaan voor iemand die netjes is opgevoed.

De emotioneel onbereikbare artiest

Je hebt al meerdere relaties van maximaal een half jaar gehad met mannen die al jaren dezelfde broek dragen en Instagram alleen gebruiken om reclame te maken voor hun optredens. En daar is helemaal niks mis mee. Je valt op dit soort mannen omdat ze aantoonbaar goed zijn in iets wat je belangrijk vindt. Je zou je kunnen afvragen of het je nou gaat om de mannen zelf of om wat ze doen, maar het een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten, denk je dan.

Het minpunt van mannen die ergens enorm gepassioneerd mee bezig zijn, is dat ze waarschijnlijk niet genoeg energie overhouden om die passie ook voor jou te hebben. En tenzij je het prima vindt om alleen aandacht te krijgen als je er expliciet om vraagt, en met een beetje geluk twee keer in een maand seks hebt, is dat niet ontzettend leuk. Misschien haal je er veel inspiratie uit, maar wees ervan bewust dat als je eenmaal op dit type bent gevallen, je snel in herhaling valt. Je zult keer op keer dezelfde keuzes blijven maken, totdat je ergens eind dertig bent en beseft dat je je doordeweekse avonden toch liever niet doorbrengt in een café waar hetzelfde hardcorebandje voor de driehonderdste keer zijn vaste repertoire laat horen.

De Twitter-socialist

Je hebt een universitaire opleiding gedaan, waarschijnlijk een master of postdoctoraal. Op school was je nooit zo geïnteresseerd in politiek, maar toen je wat ouder werd raakte je ineens in de ban van Mark Fisher en vond je dat het tijd was voor een revolutie. Je zoekt iemand die niet in het gareel loopt, maar wel over een goed stel hersens beschikt. Iemand die zowel weet hoe je een vakbond moet organiseren als hoe je ieder Twitter-gevecht in de kiem moet smoren. Je bent niet het type dat wil trouwen, maar zou zeker willen settelen met een Twitter-socialist.

De oudere man

Misschien fantaseerde je vroeger wel dat je je in de schoolpauze even terug zou trekken met de conciërge, of zat je bij je hoorcolleges op de universiteit altijd vooraan omdat je op wilde vallen bij de hoogleraar wetenschapsfilosofie, die weliswaar getrouwd was, maar ook woest aantrekkelijk. Je voorkeur voor oudere types komt hoe dan ook ergens vandaan.

Je hebt daddy issues, in de zin dat je ofwel een moeizame relatie met je vader hebt gehad, of hem nooit hebt gezien, of zijn kleine prinsesje was en je nu alleen nog maar op iemand kunt vallen die ook van zijn leeftijd is. Je houdt van autoritaire mannen, en gelooft er misschien zelfs in dat mannen grappiger, slimmer en over het algemeen capabeler zijn dan al je medevrouwen. Je maakt grappen met je wederhelft dat hij Leonardo DiCaprio is, al heeft hij qua leeftijd eerder iets weg van Leonardo DaVinci.

De skater die net begin twintig is

Oké, het is een beetje een armoedzaaier die waarschijnlijk op iemands bank slaapt en op zichzelf plast als hij dronken is, maar dat weerhoudt jou er niet van om een zomer lang achter hem aan te kwispelen. Deze man is een honingraat, die je naar hem toe lokt met zijn vettige haar en zijn rommelige uitstraling. Je fantaseert dat hij een romanticus is die voor je kookt en je daarna oraal bevredigt, maar in de praktijk hangt hij vooral een beetje rond in een skatehal en praat hij alleen tegen je als hij even een paar euro moet “lenen”.

Als je toch elke keer weer bij zo’n type uitkomt, ben je waarschijnlijk een beetje een dromer. Op Instagram volg je astrologie-accounts, en zodra je iets langs ziet komen als “Je doet alsof je niet geïnteresseerd bent, maar dat ben je wel, Waterman!” weet je zeker dat dit over hem gaat. Je geselt jezelf, en kunt nog steeds met weemoed terugdenken aan de tijd waarin je nog niet mocht drinken maar dat toch deed, en constant Lana Del Rey luisterde.

Elke man die er bestaat

Als er geen peil te trekken valt op wat jouw type is – en je gedatet hebt met een rijke advocaat, maar ook met een psytrance-dj en iemand die nog steeds wat in zijn emo-tijd is blijven hangen – dan vind je het vooral belangrijk dat er wat lol te beleven is. Zolang dat het geval is, en je niet per se op iemand bent afgeknapt, ga je er gewoon voor. De kans is groot dat je jezelf als queer identificeert omdat je “iedereen leuk vindt”, en los van je beste vrienden word je door iedereen omschreven als “ongrijpbaar” en “wel grappig” en “ik weet het niet zo goed”. Je hebt iedere week een ander kapsel.