Op zoek naar hallucinogene honing in Nepal

De Gurung zijn een etnische minderheid in Nepal, die voornamelijk in kleine dorpjes in het uitgestrekte Annapurnamassief woont. In dit afgelegen gebied is het een eeuwenoude traditie om op honingjacht te gaan, waarbij de Gurung op zelfgemaakte ladders afdalen langs steile kliffen om de bijennesten leeg te halen die verstopt zitten in de rotsspleten.

In het voorjaar bevat de honing van de Gurung een zeldzame stof die grayanotoxin heet, en bekend staat om z’n bedwelmende effecten. Hoewel sommigen zeggen dat het een dodelijk gif is, zeggen anderen dat het een afrodisiacum, een krachtig medicijn, en een hallucinogene drug is.

Videos by VICE

In deze aflevering van VICE Specials trekken we diep de Annapurnabergen in om samen met een Gurung-dorp op honingjacht te gaan, en de effecten van het gouden goedje te onderzoeken.