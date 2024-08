Op zoek naar slimmeriken bij Masters of LXRY

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Waar is het nog leuk in deze neoliberale maatschappij? Op Masters of LXRY: het jaarlijkse evenement waar je kunt geilen op de en meest dure, exclusieve spullen. Daarom, en omdat het vroeger de miljonairfair heette, heeft de beurs het imago dat er nogal veel rijke mensen komen. Maar die rijken, daar mogen we het van baas en bedenker van Masters of LXRY, Yves Gijrath, niet meer over hebben. Het is blijkbaar volstrekt toeval dat er veel poenige types naar zijn beurs komen, en het staat hem erg tegen dat zijn beurs en hijzelf steeds maar niet van hun elitaire imago afkomen.

Als ik het goed begrijp zou de LXRY-beurs dus (tegen een toegangsprijs van 42 euro) rijk en arm bij elkaar brengen in een gedeelde liefde voor LXRY, met het enige verschil dat sommige mensen die LXRY wél kunnen betalen. Volgens Yves maakt dat niet zoveel uit: je hoeft immers ook geen Rembrandt aan te schaffen als je naar het Rijksmuseum gaat.

In een interview met het Parool zei hij over het reduceren van zijn publiek tot rijken: “Polarisatie en holle woorden zijn de houtrot van onze samenleving”. Vandaar waarschijnlijk dat het dit jaar de “genius”-edition is. Een Human Body Dryer, zodat je je nooit meer als een pauper met een handdoek hoeft af te drogen? Geniaal. Een dikke mercedes terreinwagen met energielabel G. De G van Geniaal natuurlijk. Het gezellige sloepenmerk van huisjesmelkerprins Bernhard junior? Geniaal! Het heeft allemaal niks, maar dan ook niks, met poen te maken.

Genialiteit heeft iets met vastgoed te maken, zo lijkt het, want de “genius” van het jaar 2018 werd makelaar Jacques Walch “vanwege het structurele succes bij de verkoop van huizen in het allerhoogste segment voor cliënten met de hoogste standaard.” Om het genius-thema verder leuk aan te kleden is er een “gedachtengang” met inspirational quotes, van grote denkers als Einstein en Oprah Winfrey. Ook is er een restaurant met voor 34 michelinsterren aan koks in de keuken.