Een opgerolde marktplaats voor malware is weer geopend, soort van

De digitale onderwereld in een fragiele plek, waar hackfora soms worden opgerold door de politie. Dit gebeurde vorig jaar met de malwaremarktplaats Darkode: tijdens gecoördineerde invallen arresteerden de FBI, het de Britse National Crime Agency, en een reeks andere handhavingsinstanties meer dan 70 hackers en ging de populaire site op slot.

Nu is Darkode terug; in naam, tenminste.

“Ik en een vriend van mij waren leden van de site en we misten hem, dus we besloten hem terug te brengen. Niet alleen om mensen te helpen, maar vooral om oude vrienden bij elkaar te brengen en nieuwe vrienden te maken,” vertelde een van de admins, bekend onder het pseudoniem Six, aan Motherboard.

Een paar dagen geleden lanceerden Six en co-admin Naos—die beiden claimen voormalige leden van het oorspronkelijke forum te zijn—een nieuwe versie van Darkode die er hetzelfde uitziet als zijn voorganger en hetzelfde domein gebruikt. Het plan achter de site is het creëren van een hotspot voor hackers waar ze informatie kunnen uitwisselen, in het bijzonder over malware.

Op de eerste Darkode ruilden hackers gestolen data, zoals creditcardinformatie en e-mailadressen, en hacktools. De nieuwe versie lijkt meer te worden gereguleerd door de admins.

Volgens Six is het posten van informatie die kan worden gebruikt voor identiteitsfraude, zoals creditcardnummers en burgerservicenummers, verboden. Hetzelfde geldt voor het verspreiden van malware. Gebruikers mogen wel “kapotte” code posten—code die zo is bewerkt dat het geen functionele malware is, maar nog steeds kan worden gebruikt voor educatie—om verdere aandacht van de autoriteiten te vermijden.

“We kunnen controleren wat wordt geruild op de site, maar we kunnen niet controleren wat gebruikers doen als ze niet op de site zijn. Wat ze ergens anders doen is hun eigen verantwoordelijkheid,” zei Six. Momenteel is er niet zoveel om over te praten op de site, maar wellicht verandert dat als meer mensen nieuwe topics posten.

Toen inspecteurs de site sloten in de zomer van 2015, ging hij kort opnieuw online. Sommigen zijn sceptisch over de relatie tussen deze versie van Darkode en de originele site.

“Het is mogelijk dat het oude Darkode-leden zijn, maar dit is niet Darkode,” vertelde de rechercheur, die onder het pseudonym MalwareTech gaat, aan Motherboard. Hij merkte ook op dat de site niet dezelfde database of server gebruikt als het origineel. Het domein is ook verplaatst.

Het sluiten van het originele Darkode ging gepaard met undercoverwerk op het forum. Met dit gegeven in het achterhoofd is het de vraag waarom iemand het Darkode-merk nog zou vertrouwen.

“Nou ja, dat is een risico dat mensen maar moeten nemen, denk ik. Ik kan niet garanderen dat er niets gaat gebeuren, dus ik kan alleen mijn gebruikers leren hoe ze veilig en anoniem kunnen blijven terwijl ze online zijn,” zei Six.