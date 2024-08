Opinieporno is nu een ding

Het internet van 2017 was één grote meningenbukkake waarin het bijna niet te doen was om de rondvliegende klodders opinie te ontwijken. En ook dit jaar begon, nadat alle nieuwjaarskaters uitgeslapen waren, meteen met allerhande ophef en meningen over ‘Kechgate’, waarbij rapper Boef de vrouwen die hem een lift gaven voor ‘kechs’ had uitgescholden.



Er was altijd nog één escapistische, apolitieke oase op het internet waarin je kon vluchten voor de waan van de dag: porno. Tot nu. Vorige week werd aangekondigd dat er naar aanleiding van Kechgate een pornofilm zou worden gemaakt, die sinds gisteravond online staat. Hij heet: Fapper Boef: de afrekening.

De film, gemaakt door de Vlaamse ‘pornokoningin’ Elise van Vlaanderen, begint met het uiteenzetten van de verschillende standpunten inzake de Kechgate. Fapper Boef introduceert zichzelf tijdens een autoritje met een, (licht houterige) rap, waarin hij het heeft over zijn voorbeeldfunctie en zegt dat de media hem altijd in een kwaad daglicht stellen. De vrouwelijke MC Queen GG geeft daarna een feministisch tegenbetoog. “Vrouwen sta op voor uw rechten. Vecht. (…) jullie zijn mooie dames, echt, respect.”

Fabber Boef staat met pech langs de weg, en wordt eens grondig geïnspecteerd door een dame die hij eerder ‘kech’ genoemd heeft. Screenshot via Elisevanvlaanderen.com

Na deze inleidende rap volgt een anekdote waarin Fapper Boef strandt op weg naar de sportschool. Hij krijgt een lift van twee nuchtere dames met een acteerstijl die niet zou misstaan in Flodder. Ze doen nogal neerbuigend over Boef, en het lijkt erop dat hij flink door ze aangepakt en gedomineerd gaat worden. Dat is dan ook de centrale stelling in dit seksueel visuele betoog: misogyniteit moet met harde hand aangepakt worden.

Ik had hele sterke argumenten verwacht: op zijn minst zwepen, halsbanden en grote voorbindlullen. Maar de feministische pornodames blijken verrassend mild. De ‘afrekening’ blijkt, naar mijn bescheiden mening, reuze mee te vallen. Er worden grapjes gemaakt over Boefs penis, hij mag niet de hele tijd meedoen, moet aan een dildo likken en hij krijgt niet de kans voor een cumshot over de gezichten van zijn opponenten. Maar het bestraffene triootje ziet er verder zeker niet uit alsof het heel onaangenaam is.

Screenshot via Elisevanvlaanderen.com

Opiniepornomaakster Elise van Vlaanderen weet in haar feministische opiniefilm niet alle clichés te omzeilen: de omgekeerde cowgirl is geen hele sterke toevoeging aan het debat. Toch pleit het voor van Vlaanderen, dat ze na een sterk polariserende intro enkele genuanceerde en subtiele observaties over gender en fatsoen maakt, die we nog niet eerder gehoord hadden in deze discussie. Fapper Boefs olifantenslipje is een zeer ambigu statement over zijn masculiniteit, en de lesbische tongzoen van de vrouwen die hem oppikten is duidelijk niet bedoeld om blootgesteld te worden aan de male gaze. Zo is dat zelden vertoond in porno, en die context maakt het een extra sterk argument. Nu maar hopen dat doorgewinterde meningenkanonnen Theodor Holman en Annabel Nanninga het veelbelovende nieuwe stijlmiddel van de opinieporno niet oppikken.

Laat je hier overtuigen van Elise’s mening (extreem NSFW want porno!).