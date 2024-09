Opium, ‘taximeisjes’ en vuurlopers: foto’s van het Singapore van vroeger

Het moderne Singapore is nauwelijks te vergelijken met dat van vroeger, toen straatvoedsel nog daadwerkelijk op straat werd verkocht in plaats van in bedekte halletjes, en mensen nog netjes gekleed naar danszalen gingen, en niet naar die intense zweetfeesten van tegenwoordig.

Deze verschillen worden meteen duidelijk als je het werk ziet van Harrison Forman, een Amerikaanse fotograaf en journalist (1904-1978) die veel door Azië reisde en er het dagelijks leven vastlegde. Een paar foto’s van hem gingen onlangs viral toen ze op Facebook werden gedeeld. Veel Singaporezen vonden het fascinerend hoe anders de stadstaat er halverwege de twintigste eeuw uitzag.

Deze foto’s komen uit de Harrison Forman-collectie in de bibliotheek van de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee. Ze schetsen een levendig beeld van Singapore in die periode, en plaatsen daarmee ook het hedendaagse uiterlijk in een nieuw perspectief.

In de jaren veertig rijdt er een truck langs een verkeersagent met een semafoor op zijn schouders. Alle foto’s: American Geographical Society Library, de bibliotheek van de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee.

Twee lachende vrouwen in de jaren veertig.

De gevel van het Capitol Theatre in de jaren veertig.

Het Capitol Theatre ging officieel open in 1930, en werd al snel gezien als een van de beste theaters van Singapore. In 1998 ging het theater dicht, maar na een verbouwing ging het in 2015 weer open. Het is nu nog steeds een belangrijk herkenningspunt in het centrum van de stad.

Mannen roken opium in de jaren veertig of vijftig.

Een man koopt vlees in een slagerij in de jaren veertig.

Een scheikundeles op de Anglo-Chinese school in 1950.

De Anglo-Chinese school, een van de oudste onderwijsinstellingen van Singapore, werd in 1886 door een bisschop opgericht. Het begon als uitbreiding van de methodistische kerk, en had in eerste instantie dertien leerlingen, maar is inmiddels uitgegroeid tot scholengemeenschap met zes afdelingen.

Passagiers stappen van een boot af. Foto genomen in 1955 of 1956.

Een man eet bij een kraampje op straat in de jaren veertig.

Een nieuwe lading sigaretten veroorzaakt in de jaren veertig een stormloop op een tabakswinkeltje.

De tabaksindustrie in Singapore staat al jarenlang onder druk. In 1971 werd het verboden om reclame te maken voor tabak en in 2020 werd de minimumleeftijd om te roken verhoogd naar twintig jaar. In Singapore gelden strenge wetten voor de tabaksverkoop en de laatste jaren worden er steeds meer pogingen ondernomen om roken te ontmoedigen. De rookvrije zones worden verder uitgebreid en in drukke, centrale districten mag je alleen nog maar op bepaalde plekken roken.

Mensen maken in de jaren vijftig bij de Sri Mariamman-tempel een vuurplaats klaar voor een theemithi-ceremonie, waarbij mensen op blote voeten over gloeiende houtskool lopen.

Theemithi is een religieus hindoefestival dat in Zuid-India is ontstaan. De Sri Mariamman-tempel, de oudste en grootste hindoetempel van Singapore, organiseert al sinds 1840 theemithi. Tijdens deze ceremonie lopen gelovigen over gloeiende houtskool om de godin Draupadi te eren.

Toeschouwers maken in de jaren vijftig foto’s van een theemithi-festival bij de Sri Mariamman-tempel.

Een man in uniform die een vrouw in 1941 een vuurtje geeft. Deze mannen waren mogelijk onderdeel van het Indiase Ziekenhuiskorps.

Een riksjatrekker voor in een winkel in de jaren veertig.

Riksja’s verschenen aan het eind van de negentiende eeuw in Singapore en werden al snel een populair, goedkoop en snel vervoersmiddel.

Auto’s en riksja’s rijden in de jaren veertig in het zakendistrict.

Vanaf de jaren twintig tot de jaren veertig nam het aantal riksja’s in Singapore drastisch af door een maatregel van de Britse koloniale regering. De riksjatrekkers, meestal ongeletterde migranten uit het zuidoosten van China, moesten zware lichamelijke inspanningen verrichten om dit voertuig voort te laten bewegen – dat moest met de hand. Daarom kwam er in 1947 een verbod op dit voertuig.

Een krantenjongen met de ‘Straits Times’ in de jaren veertig.

De Straits Times werd in 1845 opgericht en is de oudste en meest verspreide krant van Singapore.

Een groepje mensen aan een tafel in een club in de jaren veertig.

De drie ‘werelden’ – de New World, Great World en Happy World (ook wel bekend als Gay World) – waren van de jaren twintig tot de jaren zestig populaire uitgaansgelegenheden in Singapore. Ze boden verschillende vormen van vermaak, zoals getais (Chinese podiumkunst), bioscopen, danszalen, restaurants en skeelerbanen. Het is niet bekend of de bovenstaande foto in een van deze werelden is genomen.

Dansende mensen in een danszaal in de jaren veertig.

Het nachtleven in de jaren vijftig speelde zich vooral af in New World, waar een danszaal was en cabaretmeisjes optraden, die ook wel ‘taximeisjes’ werden genoemd. Het is niet bekend of de bovenstaande foto in een van de werelden is genomen.



