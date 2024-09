Oplossingen voor het whatsapp-verbod op de fiets

Twee van de meest kenmerkende eigenschappen van onze generatie is dat we ons in het leven zeer snel stierlijk vervelen, en dat we nooit verder vooruit plannen dan vijf minuten. Daarom is een telefoon zo belangrijk als we een stukje fietsen, zodat we al fietsend op Google Maps eens kunnen opzoeken waar we eigenlijk moeten zijn, om daarna “Sorry was ff de tijd vergeten maar ben onderweg!” te whatsappen en vervolgens de verveling weg te swipen met Happn.

Al deze geneugden gaan van ons afgepakt worden, want minister Schultz van Infrastructuur en Milieu komt met een verbod op whatsappen en telefoongebruik op de fiets. Wat nu? Sander Ettema heeft tips voor je getekend.